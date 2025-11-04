Los Seahawks dominan a Commanders en horario de máxima audiencia | Impresiones instantáneas

Tres impresiones instantáneas después de la victoria de los Seahawks por 38-14 sobre los Commanders para mejorar a 6-2 en la temporada:

impecable 30

¿Puedes jugar 30 minutos mejores que los que jugaron los Seahawks en la primera mitad contra los Commanders?

Sam Darnold fue perfecto, literalmente. Sus receptores de pases corrieron libremente contra la asediada secundaria de Washington. La defensa de Seattle tuvo a Jayden Daniels luchando desde el primer momento en que retrocedió para pasar y no cedió durante toda la primera mitad.

Los Seahawks tuvieron 31 puntos, 330 yardas y 15 primeros intentos en los primeros 30 minutos y Darnold acertó 16 de 16 pases. Fue dominio ofensivo.

Es la segunda vez esta temporada que los Seahawks han arrasado por completo a un oponente en la primera mitad. Cuando lo hicieron contra los Saints en la Semana 3, se esperaba. Los Saints son horribles y liderar a New Orleans 38-6 en el medio tiempo de ese juego no parecía descabellado.

Pero salir de gira y hacer algo muy similar a Washington, un equipo que estuvo en los playoffs la temporada pasada y que tuvo a su mariscal de campo estrella regresando, se siente como una declaración diferente por parte de los Seahawks.

Esta parecía una victoria del tipo 2013-2014. Esa es una comparación bastante buena de hacia dónde podría llegar esta temporada a partir de ahora.

acción jaxon

Es necesario reconocer el ritmo que lleva Jaxon Smith-Njigba y lo especial que podría terminar siendo esta temporada para el talentoso receptor. Smith-Njigba estableció un récord de la franquicia con su cuarto juego consecutivo con al menos 100 yardas recibiendo después de atrapar ocho pases para 129 yardas y no ver el campo en el último cuarto.

Smith-Njigba ahora tiene 58 recepciones y 948 yardas en ocho juegos. Está en camino de 123 recepciones y 2,000 yardas recibidas. Parece que cada vez que Darnold mira campo abajo, Smith-Njigba está completamente abierto. Esa es una simplificación excesiva de lo que Smith-Njigba está haciendo, pero también resume lo que ha logrado en los primeros ocho juegos de esta temporada.

perfecto 10

Los Seahawks son solo los 16th equipo en la historia de la liga en ganar 10 juegos consecutivos como visitante. Son los primeros en alcanzar esa marca desde las temporadas 2019-20 cuando tanto Kansas City como Baltimore tuvieron rachas de al menos 10 juegos. La racha de Baltimore terminó en 10; Kansas City llegó a 11 antes de perder finalmente fuera de casa.

Es una representación increíble de lo que Mike Macdonald ha construido con este equipo que los Seahawks sean tan buenos lejos del Lumen Field. La señal de que este equipo está listo para ser considerado entre la élite de la NFL será encontrar la manera de jugar tan bien en casa como fuera de casa. Y habrá dos oportunidades más a finales de este mes para extender esa racha ganadora como visitante, ante los Rams y ante los humildes Titans.