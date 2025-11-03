Los Seahawks podrían tener una temporada especial, así que no pierda el balón en la fecha límite de cambios

Chad Savage ve lo que están construyendo los Seahawks.

Savage se desempeñó como entrenador de receptores abiertos en Colorado State de 2022 a 2024, antes de aceptar un puesto en la USC la temporada baja pasada. En Fort Collins, Colorado, aceleró el ascenso de Tory Horton, a quien los Seahawks seleccionaron en la quinta ronda del draft de la primavera pasada.

Horton, un receptor y regresador de 6 pies 2 pulgadas y 196 libras, no debería haber durado tanto. El producto de Fresno, California, fue dos veces capitán que se combinó para 167 recepciones, 2,267 yardas en recepción y 16 touchdowns en 2022 y 2023. Terminó a solo 34 yardas del récord de recepción de todos los tiempos de la Conferencia Mountain West.

Pero una lesión del ligamento colateral lateral (LCL) en octubre pasado acabó con su carrera en CSU… y generó dudas.

“Todos los días del año pasado, en la práctica, me reunía con cazatalentos de la NFL”, dijo Savage al Times el 2 de octubre. “Obviamente vieron [the talent]. Tenían algunos signos de interrogación y estaba haciendo todo lo posible para responderlos. Pero siempre estaba parado en una mesa para Tory, porque sabía lo que él era capaz de hacer.

“Es curioso, porque ahora estoy en la USC y tengo un chico que tiene una calificación de draft, pero todos estos cazatalentos se acercan y se jactan de Tory. Desearían haberlo elegido. Ven lo que está haciendo. Yo digo, ‘Sí, estoy hablando con los muchachos en Seattle. Dicen que es una futura estrella’. Obviamente, el departamento de exploración y GM tienen que verlo y creerlo”.

Para Horton y los Seahawks, la conversación ha cambiado.

Los Seahawks lo vieron en Horton, una selección de quinta ronda que incendió a los Commanders con dos touchdowns en la victoria del domingo por 38-14. Lo vieron en sus compañeros novatos Elijah Arroyo, Gray Zabel y Nick Emmanwori, cada uno de los cuales ha tenido un impacto instantáneo. Lo vieron en Sam Darnold, quien completó sus primeros 17 pases el domingo y cada semana luce más como un candidato al Jugador Más Valioso y un mariscal de campo franquicia. Lo vieron en Jaxon Smith-Njigba, el primer jugador en la historia de la franquicia con cuatro juegos consecutivos de recepción de 100 yardas. Lo vieron en el ala defensiva DeMarcus Lawrence, de 33 años, quien firmó un contrato de tres años a pesar de haber jugado solo cuatro juegos en 2024.

Lo vieron en Ernest Jones IV, AJ Barner, Byron Murphy II, Ty Okada, Drake Thomas, etc.: selecciones de draft, ideas tardías u oficiales, todos haciendo su trabajo.

Lo vieron en Mike Macdonald, el hombre adecuado para reemplazar a un ícono del entrenador como Pete Carroll. Lo vieron en el coordinador ofensivo listo para usar, Klint Kubiak.

Los Seahawks tienen marca de 6-2 y están ascendiendo en la NFC porque el gerente general John Schneider, Macdonald and Co. lo vieron, lo creyeron y lo construyeron.

Pero no cuelgan pancartas de media temporada.

Los Seahawks están construyendo algo especial. No pares ahora.

A medida que llega la fecha límite para cambios el martes, los Seahawks tienen la oportunidad de solidificarse. Eso probablemente signifique mejorar el interior de su línea ofensiva, donde Anthony Bradford ocupa el puesto 104.th de 117 escoltas de Pro Football Focus. Podría significar añadir profundidad en la secundaria, donde el safety Julian Love está en la reserva de lesionados y los cornerbacks Devon Witherspoon y Josh Jobe han lidiado con sus propias lesiones. Podría significar mirar a los apoyadores, dependiendo de la gravedad de la lesión de rodilla que Jones sufrió el domingo.

Definitivamente significa hacer todo lo posible para pulverizar sus signos de interrogación.

Los Seahawks necesitan aprender de su vecino. En su propia fecha límite de cambios, los Marineros hicieron cambios significativos, agregando a los mejores jugadores de cuadro de esquina disponibles en Josh Naylor y Eugenio Suárez. Esas adiciones dieron dividendos. Pero echaron de menos al relevista Jhoan Durán, quien podría haber marcado la diferencia en octubre.

Los Seahawks no pueden terminar esta temporada sabiendo que estaban a un movimiento de distancia.

Como dijo Darnold, quien completó 21 de 24 pases y lanzó para 330 yardas con cuatro touchdowns y una intercepción, en el vestuario el domingo: “Podemos hacer lo que queramos, hombre. El cielo es el límite para nosotros. Pero sólo tenemos que seguir trabajando”.

Esto se aplica tanto a Schneider como a cualquier otro.

Porque la valoración de Darnold parece cada vez más precisa. A lo largo de nueve semanas, ocho juegos y seis victorias, los Seahawks ocupan el quinto lugar en la NFL en anotación ofensiva (28,9 puntos por juego) y anotación defensiva (18,8 puntos permitidos por juego). Su diferencial de más 81 puntos lo ubica en tercer lugar, aunque quedan tres juegos contra los Rams y los 49ers en su calendario.

De igual importancia: han modelado la mentalidad del siguiente hombre arriba. Cuando Witherspoon perdió tiempo a principios de esta temporada, Derion Kendrick produjo un par de selecciones. Cuando Love fue colocado en IR, Okada esquió a lo largo de la banca para la primera intercepción de su carrera el domingo. Cuando el receptor abierto Cooper Kupp se perdió el partido del domingo por un problema en el talón, Horton respondió con cuatro recepciones, 48 ​​yardas y dos touchdowns.

A lo largo de ocho juegos, el protegido de Savage ha producido 13 recepciones, 161 yardas en recepción y cinco touchdowns en recepción, además de una puntuación de devolución de despeje.

Son el tercer equipo más joven de la NFL, ponderado por las jugadas jugadas, según Bill Barnwell de ESPN. Pero olvídate del futuro. ¿Por qué los Seahawks no pueden hacer algo especial esta temporada?

“He visto a la organización de los Seattle Seahawks cuando se ponen en racha”, dijo el comentarista de NBC Cris Collinsworth en el último minuto del partido del domingo. “Sus fanáticos viajan, sus fanáticos hacen ruido y sus fanáticos están en asientos realmente caros detrás de su equipo. Los ‘¡Go Hawks!’ Los cánticos y vítores han estado a todo pulmón.

“Va a ser una semana emocionante en Seattle. Realmente lo será. Reconocen el buen fútbol cuando lo ven, y este equipo está mostrando cosas realmente impresionantes estas últimas semanas”.

Será una semana aún más emocionante si los Seahawks mejoran antes de la fecha límite de cambios del martes.

¿En cuanto a Salvaje? El entrenador de alas cerradas y receptores internos de la USC le dijo al Times hace más de un mes: “Estoy muy feliz de que Tory haya aterrizado en los Seahawks, porque creo que es la opción perfecta para él”.

Los Seahawks lo vieron, lo creyeron y lo construyeron. Pero será mejor que no se hagan.