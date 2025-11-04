Los Seahawks siguen esperando noticias sobre la lesión de Ernest Jones IV | Computadora portátil

Los Seahawks mantienen la esperanza de que la lesión de rodilla que dejó fuera al apoyador central titular Ernest Jones IV durante la segunda mitad de la victoria del domingo por la noche por 38-14 sobre los Washington Commanders no lo mantendrá fuera por mucho tiempo, en todo caso.

El entrenador Mike Macdonald dijo el lunes por la tarde que aún no estaba claro si Jones podría estar fuera, o por cuánto tiempo, y dijo que aún se estaban realizando pruebas.

“Están haciendo los exámenes médicos ahora mismo”, dijo durante su sesión semanal con los medios del día después del partido. “Probablemente nos apeguemos a la misma historia que (él había dicho) anoche (no es) el final de la temporada. Pero vamos a trabajar en su rodilla. Probablemente tendremos una actualización el miércoles sobre cuál es el tecnicismo detrás de esto”.

Después del partido, cuando se le preguntó si Jones podría perderse el partido en casa del domingo contra Arizona, Macdonald dijo: “Sí, hay una posibilidad”.

Jones se ha convertido en un líder de la defensa desde que llegó en octubre pasado en un intercambio con los Tennessee Titans y ha sido titular en los ocho partidos de esta temporada como apoyador central.

Había participado en todas las jugadas defensivas de cada partido de esta temporada, excepto en algunas al final de la victoria sobre los New Orleans Saints en la Semana 3, antes de irse en el segundo cuarto contra los Commanders, participando en 28 jugadas.

El lado positivo si Jones tiene que perderse uno o dos juegos es que los Seahawks vieron bien cómo lo reemplazarán en la segunda mitad contra Washington.

Una vez que Jones se fue, el apoyador del lado débil Drake Thomas asumió el control usando el casco de “punto verde”, lo que significa que recibe las llamadas de juego de Macdonald a través de un altavoz interno en el casco y las transmite al resto de la defensa.

Tyrice Knight, quien fue el apoyador titular del lado débil los primeros tres juegos de la temporada antes de que Thomas asumiera el rol titular, intervino y ocupó el otro lugar de apoyador interno.

Knight respondió liderando a los Seahawks con nueve tacleadas en 37 jugadas, una para pérdida, mientras que Thomas tuvo siete, incluida una captura, y una defensa de pase. Knight, una selección de cuarta ronda en 2024 proveniente de UTEP, había participado solo en dos jugadas en los dos juegos anteriores.

Macdonald hizo todo lo posible después del partido del domingo para notar cómo Knight estaba listo para jugar cuando fuera necesario y dijo: “Realmente orgulloso de que haya venido y haya jugado un buen fútbol”.

El lunes, Macdonald fue efusivo al elogiar cómo Thomas manejó las responsabilidades del punto verde y lo bien que los dos jugaron juntos por dentro, señalando que cada uno jugó en posiciones de apoyador medio y débil una vez que Jones se fue.

“Pensé que la comunicación de Drake fue fantástica”, dijo Macdonald sobre el jugador de tercer año que había sido suplente y destacado en equipos especiales en sus dos primeras temporadas. “No perdimos el ritmo. Eso es un tributo a que se mantuvo preparado. Ahora también tiene el punto verde en la práctica, por lo que tiene muchas repeticiones… Me sentí muy satisfecho con esos muchachos, T-Knight entrando y ejecutando la defensa y pensé que Drake jugó un juego tremendo”.

Algunos se preguntaron antes del domingo si los Seahawks podrían buscar agregar profundidad de apoyador interno antes de la fecha límite de cambios del martes.

Ver a Thomas y Knight trabajar juntos, y específicamente cómo Thomas manejó el rol de punto verde, seguramente hace que los Seahawks se sientan más cómodos con su profundidad como apoyador.

El único otro ILB de los Seahawks en la plantilla de 53 hombres es Chazz Surratt, un veterano de quinto año que jugó para los Vikings, Jets y 49ers antes de firmar con los Seahawks como agente libre a finales de agosto. Surratt ha sido un habitual en equipos especiales con 145 jugadas, pero no había jugado en defensa hasta que tuvo siete jugadas contra los Commanders cuando los Seahawks vaciaron su banco al final del juego.

Patrick O’Connell, quien en ocasiones trabajó con la defensa titular como apoyador interno durante el programa de temporada baja cuando Jones se recuperaba de una cirugía de rodilla, está en el equipo de práctica.

También en el equipo de práctica están Jamie Sheriff, un jugador de segundo año que fue una de las estrellas de la pretemporada de 2024 como corredor de ventaja y ha estado practicando en ILB este año, y Chris Paul Jr., una selección de quinta ronda de los Rams en abril antes de ser cortado en agosto y firmado por los Seahawks.

Woolen ayuda a los Seahawks a adaptarse sobre la marcha

Los Seahawks tuvieron que reconfigurar las cosas en la parte trasera de su defensa cuando el esquinero titular Josh Jobe se fue con una conmoción cerebral sufrida en la segunda jugada del segundo cuarto.

Cuando Jobe quedó fuera, Riq Woolen asumió su lugar como esquinero exterior titular. Hasta ese momento, Woolen había estado jugando sólo cuando los Seahawks tenían cinco o seis backs defensivos en el juego.

Los Seahawks planearon usar muchos conjuntos de seis DB, para poder tener a Devon Witherspoon, quien regresó después de perderse los tres juegos anteriores por una lesión en la rodilla, y a Nick Emmanwori en el campo al mismo tiempo.

Una vez que Jobe salió, los Seahawks en su mayoría optaron por un paquete de cinco centavos con Woolen y Witherspoon afuera y Emmanwori adentro. Nehemiah Pritchett participó en 19 jugadas después de que Jobe se lesionara, típicamente cuando los Seahawks eligieron seis DB.

Como señaló Macdonald, han lidiado con lesiones en la secundaria con frecuencia esta temporada.

Dijo el lunes que sentía que la forma en que la secundaria respondió a la agitación contra los Commanders fue la mejor que ha tenido en toda la temporada.

“Hemos tenido algunos escenarios a lo largo de la temporada en los que hemos tenido una caída de DB al principio de los juegos (y) sentí que anoche fue el mejor trabajo que hicimos como equipo, defensa y cuerpo técnico al hacer los ajustes en tiempo real y desviarnos de las cosas que originalmente queríamos hacer y obtener las soluciones más rápido, donde los muchachos pueden ejecutar”, dijo Macdonald. “Y los muchachos hicieron un gran trabajo. Movimos a algunos muchachos. Había algunos muchachos en algunos lugares que realmente no habían practicado mucho de esas jugadas y no habían obtenido esas miradas durante toda la semana. Entonces, considerando eso, pensé que la ejecución fue realmente buena”.

Woolen pareció adaptarse particularmente bien, quien obtuvo su mejor calificación de la temporada de Pro Football Focus con 82.7, que también fue la segunda mejor de cualquier defensor de los Seahawks, detrás del profundo Ty Okada.

Woolen participó en 55 jugadas, incluidas 32 en cobertura, y permitió solo dos recepciones en tres objetivos para ocho yardas, según PFF.

Eso también podría tener ramificaciones para la fecha límite de cambios del martes.

Woolen ha sido objeto de rumores comerciales durante la mayor parte de la temporada, particularmente después de que Jobe se adelantó a él en la tabla de profundidad a fines de septiembre, con un informe de ESPN el domingo que indicaba que los Seahawks habían recibido algunas llamadas de otros equipos preguntando por él.

Como lo demostró el domingo por la noche, Woolen sigue siendo valioso para los Seahawks como uno de los tres mejores esquineros del equipo.

Ha jugado la cuarta mayor cantidad de jugadas de cualquier jugador defensivo de los Seahawks y su actuación contra Washington pareció demostrar que está lidiando con tener que adaptarse a un rol cambiante como el equipo hubiera esperado.

Jobe está en el protocolo de conmoción cerebral y el equipo sabrá más sobre su estado para el partido del domingo contra Arizona a medida que avance la semana.

En cuanto a Woolen, su futuro para el resto de esta temporada quedará fijado antes de la fecha límite de cambios el martes a la 1 pm, hora de Seattle.