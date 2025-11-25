Los Seahawks trabajan para recuperar el seguridad Quandre Diggs, dicen los informes

Los Seahawks parecen estar cerca de reunirse con el ex profundo Quandre Diggs para ayudar a apuntalar una posición plagada de lesiones.

Diggs publicó en la plataforma de redes sociales X el martes por la mañana una foto de la mascota de los Seahawks, Blitz, y uno de sus hijos, y la letra de una canción que decía: “Dile al mundo que vuelvo a casa”. La publicación llevaba el título “No se necesitan fuentes, solo mi chico @BlitzTheSeahawk”.

Brady Henderson de ESPN informó que el equipo y Diggs están trabajando en un acuerdo para traerlo de regreso al equipo de práctica.

Diggs jugó para los Seahawks de 2019 a 2023 antes de ser liberado. Firmó con Tennessee, pero solicitó y se le concedió su liberación a principios de este mes.

El safety titular de los Seahawks, Julian Love, ha jugado sólo tres partidos esta temporada mientras lidiaba con una lesión en el tendón de la corva y no está claro cuándo regresará, y su reemplazo, Ty Okada, sufrió una lesión en el oblicuo el domingo. El entrenador Mike Macdonald dijo el lunes que Okada podría tener que ir a la reserva de lesionados.

Eso dejaría a los Seahawks con tres profundos en la plantilla de 53 hombres: Coby Bryant, D’Anthony Bell y Nick Emmanwori. Emmanwori se ha utilizado principalmente como esquina de níquel.

Al notar la repentina falta de profundidad del equipo en la posición de profundo, Macdonald dijo el lunes: “Sí, solo vamos a jugar con un profundo y pondremos a todos los demás en la caja. Es broma. No lo sé. Tendremos que pensar en algo”.

Diggs, de 32 años, jugó nueve partidos para los Titans esta temporada y realizó 30 tacleadas.

Jugó en 72 partidos en cinco temporadas con los Seahawks, llegó al Pro Bowl en 2020, 2021 y 2022 y fue nombrado capitán del equipo defensivo en 2022 y 2023 en una votación de sus compañeros.

Esta historia se actualizará.