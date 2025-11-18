Los Sloppy Seahawks se quedan cortos mientras los Rams toman la delantera en la NFC Oeste

INGLEWOOD, California – Lo que llamará más la atención de la derrota del domingo por 21-19 ante los Rams, en la que el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, lanzó cuatro intercepciones, es el mensaje que envió su compañero Ernest Jones IV defendiéndolo.

Hablando en la sala de entrevistas en el podio frente a una falange completa de cámaras, Jones dijo: “Él es nuestro mariscal de campo. Le respaldamos. Si tiene algo que decir, francamente, (improperio) usted”.

Lo que podría ser igualmente significativo es el mensaje que enviaron los Seahawks de nunca dar marcha atrás ante los Rams a pesar de las cuatro intercepciones de Darnold.

A pesar de todos esos regalos, una defensa verdaderamente tenaz que no permitió un avance de más de 25 yardas en los últimos tres cuartos y la resistencia de todo el equipo (incluido Darnold), los Seahawks se alinearon para un gol de campo de 61 yardas con un segundo por jugar que podría haber ganado el juego.

Jason Myers tiene la mejor marca de su carrera con 62 en Detroit hace un año, y la esperanza estaba más que viva. Hizo un recorrido de 57 yardas el domingo temprano.

Esta patada fue corta y hacia la derecha, lo que permitió a los Rams sobrevivir y mejorar a 8-2 y tomar una ventaja de un juego en la NFC Oeste sobre los Seahawks.

“Obviamente estamos decepcionados”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “Pero tengo muy claro que tenemos un gran equipo y vamos a aprender a ganar partidos como ese”.

La gran lección parece clara: encontrar una manera para que Darnold reduzca sus recientes pérdidas de balón.

Si elimina uno, los Seahawks probablemente ganen un juego en el que superaron a los Rams 414-249 y retuvieron el balón durante 37:49.

Las cuatro intercepciones de Darnold el domingo empataron el récord de su carrera, fueron la mayor cantidad desde 2019 y fueron la mayor cantidad para un mariscal de campo de los Seahawks desde que Russell Wilson tuvo cinco en una derrota 38-10 en Green Bay el 11 de diciembre de 2016.

Darnold ha lanzado siete intercepciones en los últimos cuatro juegos y 10 en la temporada, tercero en la NFL detrás de las 13 de Tua Tagovailoa de Miami y las 12 de Geno Smith de los Raiders, el jugador que reemplazó Darnold.

Darnold tiene 14 pérdidas de balón en total, empatado con Tagovailoa en la mayor cantidad en la NFL.

“No puedo perder el balón tanto como lo hice hoy”, dijo Darnold con franqueza aunque también obviamente cuando se reunió con los medios justo antes que Jones.

Peor es que las selecciones sólo reforzarán la percepción de que Darnold es capaz de jugar muy bien la mayor parte del tiempo, pero tiene problemas contra equipos de élite en situaciones de juegos importantes, como lo hizo contra los Rams dos veces hace un año con los Vikings, más notablemente en una derrota de comodines por 27-9 en los playoffs.

Darnold fue capturado nueve veces en ese juego y dijo esta semana que la lección de ese juego fue sacar el balón más rápido, o al menos asegurarse de sacarlo.

No fue capturado en todo el domingo, pero varias veces pareció apresurar sus lanzamientos para evitar la captura, lo que provocó intercepciones.

“A veces es mejor simplemente intentar tirar la pelota o incluso recibir una captura cuando no hay nada allí”, reconoció Darnold.

Los Rams parecieron insinuar que sus backs defensivos jugaron agresivamente, pensando que Darnold estaría en modo de evitar capturas.

“Pensé que gran parte de la presión que recibimos es lo que llevó a algunas de las decisiones en las que nuestros muchachos terminaron haciendo grandes jugadas para poder conseguir esas cuatro intercepciones a lo largo del día”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay.

Macdonald dijo que necesitaría más tiempo para solucionarlo.

“Probablemente sea una combinación de múltiples cosas, así que lo atacaremos y descubriremos qué podemos hacer para no poner el balón en peligro”, dijo Macdonald.

No ayudó que los Seahawks se limitaran a goles de campo en tres series en la primera mitad que llegaron a LA 12, 3 y 11.

“Sentí que a pesar de las pérdidas de balón, movimos bien el balón. Simplemente no pudimos terminar en la zona roja. Creo que eso fue algo importante hoy”, dijo Darnold.

Darnold lanzó una intercepción en el tercer centro del juego para la ofensiva, que se produjo después de que la defensa detuviera una cuarta y uno de los Rams en la yarda 8 de Seattle, para presagiar el difícil día que se avecinaba.

Esa elección se produjo cuando intentó golpear a Cooper Kupp en un primer intento en el 21. El profundo de los Rams, Kamren Kinchens, se adelantó a Kupp para interceptarlo en el 34 y lo devolvió al 3.

Eso llevó al primer touchdown de los Rams y una ventaja de 7-0 con 8:38 por jugar en el primer cuarto.

La segunda elección de Darnold se produjo en la primera serie de la segunda mitad, cuando Darnold intentó pasarla a Jaxon Smith-Njigba en una ruta de salida. Darnold fue golpeado por el apoyador de los Rams, Byron Young, mientras lanzaba y la pelota flotó hacia la banca, donde el esquinero de los Rams, Cobie Durant, la interceptó en la 45 de Seattle y la devolvió a la 35.

Los Seahawks salieron de esa serie rápidamente cuando Coby Bryant sacó el balón del alcance del receptor de los Rams, Puka Nacua, para un balón suelto dos jugadas después que fue recuperado por Drake Thomas.

La tercera elección de Darnold resultó desastrosa.

Los Seahawks acababan de detener a los Rams nuevamente y tenían el balón en su propia yarda 27, una jugada que siguió a una penalización por sujetar a Anthony Bradford que hizo retroceder a los Seahawks 10 yardas.

Darnold intentó golpear al ala cerrada Elijah Arroyo en una ruta de costura solo para que Kinchens se rompiera nuevamente frente a él y lo devolviera a la yarda 25 de Seattle.

Los Rams necesitaron sólo cuatro jugadas para convertir eso en un touchdown y una ventaja de 21-12 con 14:15 restantes.

En un tercer intento en la siguiente posesión con los Seahawks en la yarda 36 de los Rams, Darnold recibió una fuerte presión en el bolsillo mientras intentaba dar un paso adelante. Pareciendo no querer ser capturado y sacarlos del alcance del gol de campo, lanzó un pase al tráfico hacia Arroyo. Esta vez, fue el esquinero Darious Williams quien consiguió la selección y la devolvió a la yarda 49 de Seattle.

La defensa volvió a contener a los Rams.

Y los Seahawks de alguna manera regresaron al juego.

Darnold lideró una serie de 11 jugadas y 84 yardas que terminó en una carrera de touchdown de 1 yarda de Kenneth Walker III que puso el marcador 21-19 con 2:23 por jugar, completando sus seis pases para 63 yardas.

Los Seahawks detuvieron a los Rams y solo pudieron observar cómo el despeje de Ethan Evans de los Rams salía en la yarda 1.

Eso dejó a los Seahawks con 1:41 por jugar y un tiempo muerto para intentar lograr un milagro.

Casi sucedió cuando Darnold completó dos pases en terceros intentos para ponerlos en movimiento. Emmanuel Forbes Jr. de Los Ángeles fue sancionado por interferencia de pase defensivo sobre Smith-Njigba, moviendo el balón a LA 49 con cinco segundos restantes.

Un pase de Darnold a Rashid Shaheed lo llevó a la 43, y lo que algunos en la banca de los Rams sintieron que era un reloj favorable dejó un segundo para que los Seahawks ganaran.

La patada acababa de dar, propinándole a los Seahawks su tercera derrota por cuatro puntos o menos esta temporada, rompiendo una racha récord del equipo de 10 victorias consecutivas como visitante y marcando su segunda derrota en tres juegos bajo Macdonald ante los Rams, cada uno decidido en la última jugada o en tiempo extra.

“Nuestros muchachos se mantuvieron unidos”, dijo Macdonald. “Tuvo una gran actitud y jugó muy duro, así que lo analizaremos. Veremos qué pasa. Vamos a ver a muchos de estos muchachos. Los veremos dos veces al año, posiblemente tres, y para mí es quién evoluciona mejor de un juego a otro. ¿Quién aprende de eso? Quién crece más obtendrá la ventaja cada vez que juguemos”.

O como lo expresó el veterano defensivo Leonard Williams: “Sé que espero verlos de nuevo”.