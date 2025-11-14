Los SOCKS de Myles Lewis-Skelly son una broma entre el equipo y la política de ‘locura’ en el final visitante del Sunderland

MYLES LEWIS-SKELLY recibió algunas bromas afables cuando siempre era el último en salir en los entrenamientos del Arsenal.

No se debió a un mal cronometraje, sino a que el lateral izquierdo adolescente dedicaba demasiado tiempo a ajustarse los CALCETINES.

Lewis-Skelly, como el 99 por ciento de otros jugadores profesionales, en realidad no usa calcetines tradicionales que se venden con réplicas de uniformes.

Los jugadores usan medias de tubo, también conocidas como mangas, con los colores del club. Les falta el pie y el talón porque a los profesionales no les gusta el grosor de los calcetines porque sus botas son muy ajustadas y en su lugar tienen calcetines interiores más finos.

Lewis-Skelly descubrió que sus calcetines interiores grandes requerían demasiado ajuste mientras sus compañeros de equipo salían a la acción en London Colney.

Así que ahora el defensa ha decidido usar medias interiores más pequeñas que necesitan menos ajustes, y Lewis-Skelly ya no es el último en salir en el entrenamiento.

Otro cambio popular para los jugadores son los calcetines interiores con almohadillas de látex tanto en los pies como en el talón, lo que ayuda a fijar los pies de los jugadores en su lugar y elimina el levantamiento del talón.

Puede que a algunos les parezca una tontería, pero como diría el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se trata de márgenes finos.

BATERÍA DESCARGADA

ALGUNOS fanáticos del Arsenal tuvieron una pesadilla en Sunderland el sábado por la noche cuando les confiscaron los cargadores de teléfonos y los bancos de energía antes de llegar al campo de visitantes. Y después no se los devolvieron.

Entonces, si el Sunderland insiste en la venta de entradas electrónicas, que obviamente es el camino a seguir para todos los clubes, al menos debería permitir que los aficionados carguen sus teléfonos.

Cualquier temor de que los seguidores del Arsenal comiencen a lanzar sus cargadores por encima del nivel superior a los fanáticos locales es ridículo.

Y no se puede culpar a los aficionados del club por querer cargar sus teléfonos, ya que se trata de uno de los viajes más largos de la temporada desde Londres.

Un fan le dijo a SunSport: “Lo del cargador del teléfono fue una locura.

“Nos habían hablado de los bancos de energía, pero Sunderland está a millas de Londres, es un día largo y nuestro boleto está en nuestro teléfono, así que diría que si el KO fuera a las 8 p. m., muchos más teléfonos habrían muerto”.

CARAS FAMILIARES

A BUKAYO SAKA le encanta el hecho de que haya tantos jugadores del Arsenal en la selección de Inglaterra y sus alrededores.

A él se unen en este equipo Declan Rice y Eberechi Eze, mientras que Myles Lewis-Skelly, el lesionado Noni Madueke y Ben White también tienen posibilidades de jugar en la Copa del Mundo.

Saka dijo: “Eso dice mucho. Tenemos muchos jugadores que vienen a la selección nacional, no sólo a Inglaterra. Tenemos muchos otros jugadores de la selección nacional”.

“Esto habla de la fuerza de nuestro equipo. Por supuesto, aquí también. Creo que ambos equipos están en un buen lugar”.

Saka, sin embargo, se niega a convertir al Arsenal en favorito para el título.

Se le preguntó a Saka sobre sus esperanzas de ganar el título mientras estaba en servicio internacional con Inglaterra esta semana. Dijo: “Eso lo deben decir otros. Simplemente tenemos que ganar todos los partidos, esa es la mentalidad con la que afrontamos los partidos.

“Mira dónde nos deja, no podemos dejarnos llevar por lo que dice la gente. Porque un día dirán algo, al día siguiente dirán algo diferente”.

Sin embargo, cuando se le preguntó si vio la victoria del Manchester City por 3-0 sobre el Liverpool, dijo: “No, no la vi”.

MARCANDO

El ARSENAL está intentando una vez más tomar medidas enérgicas contra las empresas que utilizan membresías falsas para conseguir entradas.

Esta temporada, el club ha cancelado más de 30.000 membresías de bots que cuestan £ 34 por vez.

Sin embargo, los revendedores de entradas todavía están encontrando la manera.

Por tanto, es probable que el Arsenal, al igual que otros clubes, aumente la seguridad de las entradas digitales y utilice métodos de verificación.