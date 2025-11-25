Los Washington Huskies derrotan a UCLA en una victoria como visitante

PASADENA, California — Al final, el césped no importó.

Tampoco lo hizo el sombrío récord de 1-9 de la UW en el Rose Bowl contra UCLA desde 1997. O el mariscal de campo probado en los playoffs de fútbol universitario de los Bruins. O los problemas como visitante de los Huskies bajo el mando del entrenador Jedd Fisch. O la gran cantidad de titulares lesionados de Husky, incluido el tackle derecho junior Drew Azzopardi, el centro junior Landen Hatchett, el cornerback senior Tacario Davis y el receptor abierto de primer año Raiden Vines-Bright, que no jugaron.

En cambio, el espectro inminente de un último susto en el Rose Bowl para los Huskies desapareció tan rápido como los fanáticos de los Bruin, que inundaron las salidas a principios del tercer cuarto. Cualquier idea de un final de Hollywood durante el posible partido final de UCLA en el Rose Bowl, su hogar durante las últimas cuatro décadas, hace tiempo que se abandonó.

“Emocionado por la forma en que jugaron nuestros muchachos”, dijo el entrenador de Washington, Jedd Fisch. “Los muchachos compitieron desde el principio”.

Liderado por una actuación imponente de su defensa, Washington derrotó a UCLA 48-14 en un enérgico sábado por la noche frente a una multitud anunciada de 38,201 en el Rose Bowl en Pasadena, California. Es la quinta victoria de la temporada de los Diez Grandes de UW, superando su total de 2024, y garantiza que los Huskies terminarán la campaña de 2025 con un récord ganador como visitante.

“Siempre pienso que cuando vamos, cuando salimos de visita, estamos realmente preparados”, dijo Fisch, quien tuvo marca de 0-7 fuera del Husky Stadium durante su primer año con los Huskies en 2024. “Que vamos a jugar muy bien. A veces, no siempre funciona de esa manera. Pero otras veces, juegas muy bien y todo cae a tu favor. Me alegro de que así fuera hoy”.

La defensa de Washington abrió el camino. Los Huskies (8-3, 5-3 Big Ten) mantuvieron a los Bruins en 57 yardas terrestres y solo 150 yardas aéreas, el mínimo de la temporada. El mariscal de campo de segundo año Nico Iamaleava, quien ayudó a Tennessee a llegar al College Football Playoff hace menos de un año, completó solo 16 de sus 26 intentos de pase para 69 yardas antes de abandonar el juego con una aparente lesión en el tercer cuarto, mucho después de que el resultado del juego ya estuviera decidido.

UCLA no llegó a la zona roja de Washington hasta que faltaban dos minutos para el final del tercer cuarto.

Lo más notable es que la defensa finalmente pudo poner el balón en el suelo. Los Bruins (3-8, 3-5) perdieron el balón tres veces. Los Huskies los convirtieron todos en puntos.

El primer balón suelto forzado de Washington ocurrió durante la primera jugada de la tercera serie de UCLA. Rahshawn Clark, estudiante de primer año de Redshirt, le quitó el balón de las manos al receptor abierto de UCLA, Mikey Matthews. El verdadero esquinero novato Dylan Robinson, comenzando en lugar de Davis, recuperó el balón en la yarda 20 de Bruin con 1:59 restantes en el primer cuarto, preparando un gol de campo de 36 yardas del pateador senior Grady Gross para abrir el marcador.

El corredor de sexto año Deshawn Lynch, quien también registró su séptimo pase desviado líder del equipo contra los Bruins, forzó y recuperó el segundo cuando derribó a Iamaleava en la yarda 45 de UCLA con 8:50 restantes en la primera mitad. Washington volvió a conformarse con un gol de campo de Gross, esta vez desde 22 yardas.

“(El coordinador defensivo de la Universidad de Washington, Ryan Walters) acaba de insistir en jugar nuestro mejor fútbol en noviembre”, dijo el safety junior Alex McLaughlin, quien tuvo ocho tacleadas y un pase desviado, el mejor del equipo. “Así que sentimos que en este mes de noviembre estábamos tratando de mejorar cada semana. Necesitamos generar pérdidas de balón para devolverle el balón a nuestra ofensiva”.

Los Huskies tuvieron un impacto mínimo y forzaron el último balón suelto de los Bruin. Enfrentando cuarta y 14 desde la yarda 28 de UW, UCLA se alineó para un intento de gol de campo. Intentó preparar una finta, pero el lanzamiento a ciegas del titular Cash Peterman al pateador Mateen Bhaghani flotó fuera de su alcance, y McLaughlin recogió el balón y lo devolvió 59 yardas para el touchdown y una ventaja de 20-0 al entrar al medio tiempo.

Fue su segundo gol defensivo de la temporada. McLaughlin y Fisch elogiaron al coordinador de equipos especiales, Chris Petrilli, por mantener a las unidades de equipos especiales de la UW conscientes de una posible falsificación en despejes y goles de campo.

“Realmente no se sabe qué falsificación podría surgir o no”, dijo Fisch. “Pero pensé que hizo un gran trabajo al preparar a nuestros muchachos para que fueran conscientes de ello. Y creo que la conciencia es el rasgo que necesitas cuando alguien intenta engañarte”.

El sólido desempeño defensivo de Washington ayudó a superar un comienzo lento de la ofensiva. El mariscal de campo de segundo año Demond Williams Jr. falló varios tiros profundos al principio, en particular mientras apuntaba al receptor de segundo año Audric Harris, quien quemó su camiseta roja al aparecer en su quinto juego de la temporada. Sin Vines-Bright (conmoción cerebral) y con el receptor junior Denzel Boston (tobillo), el principal receptor del equipo, disponible para solo un puñado de jugadas, Williams completó 8 de 15 pases para 55 yardas sin touchdowns y una intercepción durante la primera mitad.

Pero Williams tuvo mucho éxito con sus piernas. Corrió para 56 yardas, incluidos dos touchdowns, uno de 25 yardas y otro de 11. El corredor de segundo año Adam Mohammed, quien comenzó su segundo juego consecutivo con el corredor senior Jonah Coleman (rodilla) limitado, también anotó 108 yardas por tierra en 21 acarreos para el primer juego de 100 yardas por tierra de su carrera.

Williams encontró su ritmo en la segunda mitad. Terminó el juego completando 17 de 26 pases para 213 yardas y dos touchdowns. Tuvo particular éxito conectando con el receptor abierto de primer año Dezmen Roebuck, quien tuvo siete recepciones para 96 ​​yardas, la mayor cantidad del equipo, y atrapó un touchdown de 18 yardas con 5:24 restantes en el tercer cuarto. Williams dijo que pudo calmarse en el entretiempo, lo que le ayudó a ser más productivo después del descanso.

“Mirar más el marcador, entender cuál era la situación”, afirmó. “Tomarlo de a un paso a la vez y no adelantarlo”.

PUNTUACIÓN DE CAJA