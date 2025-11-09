Los Washington Huskies número 23 sufren molestias en Wisconsin | 3 impresiones

Después de un descanso de 14 días, los Washington Huskies, número 23 del ranking, se parecían poco al equipo que logró una victoria dominante de dos dígitos antes de su semana de descanso.

Washington, que tropezó ofensivamente en la primera mitad y fue blanqueado en la segunda mitad, se quedó corto en los minutos finales y perdió 13-10 contra Wisconsin, que rompió una racha de seis derrotas consecutivas y desató una celebración en el campo.

Aquí tres impresiones del partido del sábado:

Hasta luego, PPC

La esperanza de los Huskies de conseguir una de las 12 plazas para los playoffs de fútbol universitario se desvaneció bajo la lluvia fría y torrencial en el estadio Camp Randall.

Washington (6-3, 3-3 Big Ten) era favorito por 10,5 puntos contra Wisconsin, y se espera que los Huskies sean los favoritos en sus próximos dos juegos contra Purdue y UCLA antes de un enfrentamiento contra el ex rival de Pac-12, Oregon, en el final de la temporada regular.

No es imposible, pero un equipo de la Universidad de Washington con tres derrotas tiene muy pocas posibilidades de llegar a los playoffs.

Dominado defensivamente

Con la excepción de las peleas del mariscal de campo Demond Williams Jr., los Huskies no pudieron hacer nada ofensivamente (durante la mayor parte del juego).

El corredor Jonah Coleman, quien entró al juego en el séptimo lugar del Big Ten con 643 yardas terrestres, terminó con solo 2 yardas en cinco acarreos. Se perdió la segunda mitad por razones no reveladas.

El suplente de Coleman, Adam Mohammed, fue prácticamente ineficaz mientras corría para 54 yardas en 12 acarreos.

El juego efectivamente terminó después de que Williams fuera capturado mientras estaba en cuarta y uno con un minuto por jugarse.

Hace dos semanas, Washington acumuló 449 yardas durante una victoria 42-25 contra el entonces No. 23 Illinois.

El sábado, los Huskies terminaron con 252 yardas.

¿Qué pasa con Denzel Boston?

Al final del segundo cuarto, Denzel Boston aparentemente se lesionó la parte inferior de la pierna izquierda después de recibir un despeje y ser tacleado en una devolución corta. Con la ayuda de sus compañeros de equipo, cojeó hasta la banca donde fue examinado antes de ser trasladado al vestuario.

No se puede exagerar la importancia de Boston para la ofensiva de Washington.

Antes del sábado, el receptor junior era séptimo en el Big Ten con 668 yardas en recepción, noveno en recepciones (44) y cuarto en recepciones de touchdown (7).

Boston proporcionó a los Huskies su único touchdown en la primera mitad cuando hizo un magnífico agarre con una mano sobre un defensor en la zona de anotación en un lanzamiento de 1 yarda de Williams.

Antes de irse, Boston tuvo seis recepciones para 46 yardas, mientras que Williams anotó 87 yardas en 10 de 18 pases en la primera mitad.

El estudiante de primer año Raiden Vines-Bright fue el único otro receptor con una recepción en la primera mitad.

Boston regresó en la segunda mitad y pareció tener problemas. Terminó con ocho recepciones para 62 yardas.