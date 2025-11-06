Los Wolves convierten al ex entrenador de la Premier League, de 42 años, en el principal objetivo para reemplazar a Pereira después de que el superagente Jorge Mendes se quedara en blanco

ROB EDWARDS se está convirtiendo en el objetivo directivo número uno de los Wolves.

El técnico del Middlesbrough ha sustituido a Gary O’Neil en lo más alto de la lista de deseos del club mientras buscan un sustituto para el despedido Vitor Pereira.

Pero SunSport entiende que el presidente de Boro, Steve Gibson, y sus compañeros jefes están decididos a que Edwards permanezca en el noreste para liderar su impulso de promoción.

Y las fuentes de Boro insisten en que el contrato de Edwards NO incluye ninguna cláusula de rescisión para un movimiento Prem.

Edwards, de 42 años, es ex entrenador de la academia en Molineux y pasó cuatro años en el cuerpo de jugadores.

El ex aprendiz del Aston Villa surgió como un objetivo principal después de que O’Neil se retirara de la carrera a principios de esta semana.

Antes del empate 1-1 del Boro en Leicester el martes, Edwards dijo que había visto las especulaciones sobre la vacante cuando su familia le llamó la atención.

Se pensaba que el grupo directivo del fútbol de los Wolves estaba esperando una recomendación del superagente Jorge Mendes.

El portugués tiene una larga vinculación con el club y ha sido el responsable de ocupar ese puesto, sobre todo con Nuno Espirito Santo.

Pero la cantidad de entrenadores en jefe dispuestos a enfrentarse al único club que actualmente no ha ganado en la Premier League nunca iba a ser larga.

Parece que Mendes se ha ponchado, por lo que el equipo de Black Country ha recurrido a Edwards.

Sin embargo, incluso si se llega rápidamente a un acuerdo y una compensación, no estará en el banquillo en Stamford Bridge el sábado.

Los entrenadores del equipo juvenil James Collins y Richard Walker asumirán las funciones directivas contra el equipo de Enzo Maresca.