Lossiemouth intenta morder un trozo de la cara de Willie Mullins mientras el entrenador confirma que la yegua de Rich Ricci se perderá la gran carrera

LOSSIEMOUTH estaba llena de sí misma después de su fácil victoria en Morgiana Hurdle y trató de arrancarle un trozo de la cara a Willie Mullins.

La yegua superestrella de Rich Ricci fue respaldada de 12-1 a 1-5 después de que un clásico cambio tardío de Closutton emboscara a los apostadores.

Anzadam estaba listo para correr en los 2 m Grado 1 en Punchestown y estaba alrededor de la marca de los pares.

Pero con State Man fuera por esta temporada, Mullins reorganizó su manada y envió a Lossiemouth en su lugar.

Anzadam parece estar listo para regresar en el Fighting Fifth del sábado en Newcastle y fue confirmado por Mullins el lunes por la mañana, junto con The New Lion y Constitution Hill.

Pero Lossiemouth se robó el show el fin de semana pasado.

Y la impresionante gris, que consiguió su octavo Grado 1, lo celebró buscando la cara de su legendario entrenador en el recinto de los ganadores.

Afortunadamente no le hizo ningún daño a la cara de Mullins, pero fue un momento aterrador.

En cuanto a lo que sigue, Lossiemouth no seguirá el mismo camino que el año pasado.

Parecía que nunca viajó realmente cuando fue derrotada por Constitution Hill en el Christmas Hurdle en Kempton.

Y Mullins dijo que el nuevo favorito del Champion Hurdle permanecerá en Irlanda hasta el Festival de Cheltenham.

Él dijo: “Ella tenía una galleta y parece que haremos planes para Leopardstown en Navidad.

“No tenemos a State Man, por lo que parece lo correcto.

“Ella está en la cima del orden jerárquico y parece que se quedará en casa durante sus próximas dos carreras en Leopardstown.

“Y luego decidiremos en qué dirección va (Champion Hurdle o Mares’ Hurdle) cuando crucemos (hacia Cheltenham)”.

