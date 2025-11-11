Luka Doncic anota 38 para ayudar a los Lakers a vencer a los Hornets

Por una vez, Luka Doncic tuvo que cumplir el castigo. Por no realizar ningún tiro de media cancha durante su calentamiento previo al partido, Doncic tuvo que tirarse a la cancha y hacer flexiones a su cuerpo técnico.

El ejercicio aparentemente lo impulsó para la próxima volcada a dos manos.

Doncic deslumbró en la victoria de los Lakers por 121-111 sobre los Charlotte Hornets el lunes en el Spectrum Center, anotando 38 puntos con siete asistencias, seis rebotes y una enfática volcada en el tercer cuarto para ayudar a los Lakers a limpiar los recuerdos de una derrota aplastante en Atlanta.

Austin Reaves regresó de una ausencia de tres juegos con 24 puntos y siete asistencias, mientras que Rui Hachimura anotó 21 puntos con tres tiros perfectos de tres desde un rango de tres puntos.

Reaves, que estuvo fuera por una distensión en la ingle derecha, anunció su presencia lanzando un globo a Deandre Ayton para la primera canasta de los Lakers. Después de que Charlotte (3-7) bombardeara a los Lakers con ocho triples en el primer cuarto para tomar una ventaja de 40-36, Reaves respondió anotando siete de los primeros 10 puntos de los Lakers en el segundo. Le dio al equipo una dosis de energía al correr hacia una bandeja de transición antes del descanso, dando a los Lakers (8-3) una ventaja de dos puntos.

“Es un jugador de nivel All-Star”, dijo el entrenador JJ Redick antes del partido. “Es, junto con Luka, un jugador ofensivo increíblemente dinámico. Creo que nuestra profundidad aumenta, la opcionalidad de la alineación aumenta, por lo que no tenerlo en la alineación realmente nos duele”.

Los Lakers terminaron 2-1 en juegos sin Reaves, pero la derrota por 20 puntos ante Atlanta el sábado fue tan sorprendente que Redick se quedó cuestionando la identidad de su equipo. Los Lakers parecían sin vida. Redick agitó la bandera blanca a mediados del tercer cuarto después de que la unidad inicial dejó que el déficit se disparara a 25.

El guardia de los Lakers, Austin Reaves, dispara sobre el delantero de los Charlotte Hornets, Miles Bridges, durante la primera mitad del lunes. (Chris Carlson/Prensa Asociada)

Con Doncic y Reaves de regreso, los Lakers no repetirían sus problemas del tercer cuarto.

Los Lakers comenzaron la segunda mitad con un parcial de 11-4 que obligó a los Hornets a pedir un tiempo muerto. Luego, Reaves ayudó a un triple de Hachimura que aumentó la ventaja a dos dígitos. Doncic anotó un triple para poner a los Lakers arriba por 12. La asistencia de Doncic a Hachimura amplió la ventaja a 17.

Una volcada a dos manos fue el signo de exclamación, sorprendiendo a la multitud de Charlotte mientras se colgaba del aro y gritaba. Con dos mates esta temporada, ya duplicó su total del año pasado.

Doncic asistió a un triple de Reaves con 8:01 restantes en el último cuarto y Reaves levantó los brazos y echó la cabeza hacia atrás en señal de alivio. Había fallado sus primeros siete intentos de tres puntos y finalizó dos de 10 tiros de tres puntos.

El regreso de Reaves acerca a los Lakers un jugador más a su plantilla completa. LeBron James está programado para practicar con los South Bay Lakers esta semana mientras avanza en su regreso de la ciática derecha.

El novato Adou Thiero (recuperación de una cirugía en la rodilla izquierda) también se acerca a su regreso, ya que Redick estimó que el delantero podría hacer su debut en la NBA durante esta gira, que continúa el miércoles en Oklahoma City y termina con un set consecutivo en Nueva Orleans el viernes y Milwaukee el sábado.