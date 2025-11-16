Luka Doncic anota 41 y los Lakers derrotan a los Bucks para coronar el viaje 3-2

El estresante viaje se volvió aún más difícil para los Lakers cuando dos jugadores centrales más no pudieron jugar en el último tramo de un viaje de cinco juegos que puso a prueba a Los Ángeles de muchas maneras.

El as defensivo estable Marcus Smart (enfermedad viral) y el sólido Rui Hachimura (dolor en la pantorrilla izquierda) se perdieron la segunda noche de juegos consecutivos el sábado contra los Milwaukee Bucks en Fiserv Forum, los dos quedaron fuera junto con LeBron James (ciática) y Gabe Vincent (esguince de tobillo izquierdo).

Eso dejó en manos de Luka Doncic, Austin Reaves y Deandre Ayton liderar al resto de los Lakers hasta el final del viaje de ocho días y superar el dominio de Giannis Antetokounmpo.

Doncic, Reaves y Ayton se combinaron para 86 puntos, y los Lakers abrieron una ventaja de 31 puntos en la primera mitad que contribuyó en gran medida a lograr una victoria por 119-95 sobre los Bucks.

Doncic lideró el camino con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, haciendo grandes tiros y llegando a la línea para hacer retroceder a los Bucks y ayudar a los Lakers a terminar su viaje 3-2. Doncic acertó nueve de 19 tiros de campo, incluidos cinco de 11 desde el rango de tres puntos. Acertó 18 de 20 tiros libres.

“Creo que es bastante increíble”, dijo Doncic. “Jugamos seguidos. Creo que AR y yo jugamos como 40 minutos ayer. Tuvimos un vuelo largo, llegamos a las 3 am. Todo el mundo está cansado. Así que salir y estar arriba 30 en el medio tiempo, es increíble. Habla mucho sobre el grupo”.

Reaves anotó 25 puntos, ocho asistencias y seis rebotes y también acertó grandes tiros para bloquear la remontada de los Bucks, mientras que Ayton anotó 20 puntos y 10 rebotes.

Antetokounmpo finalizó con 32 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, pero su esfuerzo no fue suficiente para levantar a los Bucks, que también jugaban de forma consecutiva.

La ventaja de los Lakers se redujo a 13 en el último cuarto, pero Doncic y Reaves no dejaron que los Lakers perdieran el control, ambos metieron triples y anotaron tiros libres para asegurarse de llevarse la victoria.

Reaves anotó 17 puntos en la segunda mitad. Encestó cinco de siete tiros de tres puntos en los últimos 24 minutos. Doncic anotó 20 puntos en la segunda mitad y acertó dos de cinco tiros de tres puntos.

“Hacen la carrera, volvemos a subir 22, ellos la reducen de nuevo”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Y luego Luka y AR, como lo hicieron toda la noche, simplemente nos guiaron. Y como lo han hecho durante toda la temporada. Esos muchachos han hecho un trabajo increíble al liderar nuestro equipo de baloncesto”.

Los Lakers comenzaron el viaje con una derrota en Atlanta ante un equipo de los Hawks al que le faltaron varios titulares y jugadores clave. Luego, los Lakers perdieron ante el campeón defensor Oklahoma City Thunder por 29, dejándolos tambaleantes con 1-2 en el viaje.

Pero los Lakers recuperaron su encanto el viernes en Nueva Orleans contra los Pelicans, luego salieron y fumaron a los Bucks a pesar de estar aún más escasos de personal.

“Tener marca de 3-2 en un viaje como este a principios de año es bueno”, dijo Reaves. “Obviamente desearías haber jugado un poco mejor en Atlanta y OKC, pero es la liga y vas a tener noches como esa y debes aprender a seguir adelante.

“Tuvimos una buena victoria anoche y hay que aprender a pasar página… Así que es bueno estar 3-2 en este viaje”.

Se le preguntó a Redick si Hachimura estaba lesionado contra los Pelicans.

“Creo que ha estado tenso toda la semana”, dijo Redick. “Con un duelo consecutivo, probablemente sea inteligente dejarlo fuera esta noche. Pero no creo que sea algo que se prolongue”.

Redick había dicho que esperaba que el novato Adou Thiero hiciera su debut este fin de semana, y el delantero de 6 pies 8 pulgadas lo hizo.

Cuando se le preguntó qué quería ver de Thiero, Redick dijo: “Muy simple: sé un alma en pena”.

Thiero, fuera de comenzar la temporada mientras se recuperaba de una cirugía en la rodilla izquierda, anotó cuatro puntos y un rebote ofensivo en cinco minutos, anotando su primera canasta de la NBA en una volcada de contraataque tras una asistencia de Bronny James, quien inició el juego.

El delantero de los Lakers, Adou Thiero, supera a Andre Jackson Jr. de los Bucks durante la segunda mitad del sábado. (Morry Gash / Prensa Asociada)

“Realmente vi a Bronny robar el balón y estaba corriendo por el lado izquierdo de la cancha y pensé: ‘Déjame correr lo más fuerte que pueda y ver qué pasa’, dijo Thiero. “Pudo encontrarme y ayudarme a conseguir mi primera canasta. Entonces, fue un gran sentimiento. Feliz de que haya sucedido”.

Después de la volcada, los jugadores en el banco de los Lakers saltaron para celebrar, sonriendo y riendo. Thiero recibió el balón del partido tras la victoria.

“Cada vez que hacía un mate, podía escucharlos. Así que eso fue muy publicitado”, dijo Thiero. “Pero bajar y ver a todos flexionándose y por todo el banco. Fue una buena sensación para todos estar felices por mí”.