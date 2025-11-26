Luka Doncic ayuda a los Lakers a contener al Jazz y conseguir su cuarta victoria consecutiva

El triple de Luka Doncic apenas rozó la red. El disparo de Austin Reaves se estrelló en el aro. Otro no golpeó nada.

La mala racha de tiros de los Lakers se prolongó, pero también su racha ganadora, ya que el equipo que promedia la menor cantidad de triples en la liga ganó su cuarto juego consecutivo mientras vencía al Utah Jazz 108-106 en el Delta Center el domingo.

Los Lakers (12-4) dispararon solo el 26,3% desde el rango de tres puntos y dejaron que una ventaja de 11 puntos con 3:33 restantes en el último cuarto se redujera a uno cuando Lauri Markkanen anotó un triple con 41,3 segundos restantes.

Doncic anotó 33 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias y acertó uno de dos tiros libres para preparar la posesión defensiva final de los Lakers que terminó con un disputado tiro de tres puntos del base Keyonte George. Doncic anotó solo tres de 12 intentos de tres puntos, mientras que Reaves logró una noche de 22 puntos y 10 rebotes a pesar de disparar solo uno de ocho triples.

“No hicimos nuestro mejor partido y aun así encontramos la manera de ganar. Eso es lo que hacen los grandes equipos”, dijo Doncic.

Los Lakers lideran la liga en porcentaje de tiros de campo (50,9%). Lanzan un 62,2% desde una distancia de dos puntos cuando ningún otro equipo ha alcanzado el 60%. Su porcentaje efectivo de tiros de campo ocupa el cuarto lugar (57,2%) a pesar de ser el quinto peor equipo en tiros de tres puntos por porcentaje (33,3%).

¿La métrica más importante? Los Lakers tienen el segundo mejor récord de la Conferencia Oeste.

“Obviamente, creo que AR y yo no hemos hecho ningún tiro esta temporada”, dijo Doncic con sarcasmo, “así que no estoy preocupado en absoluto. Una vez que empecemos a hacer [shots]va a ser muy difícil defender”.

El entrenador JJ Redick elogió la unión y adaptabilidad de su equipo mientras manejaban los problemas de tiro. Con la excepción de derrotas aplastantes contra Atlanta y Oklahoma City, los Lakers han cumplido lo suficiente para estar en condiciones de competir. El domingo, jugando contra un equipo dinámico y de ritmo rápido, el partido necesitaba una chispa defensiva.

El delantero Maxi Kleber cumplió en la segunda mitad después de que el centro Deandre Ayton se marchara con una contusión en la rodilla derecha. El Jazz (5-11) abrió el tercer cuarto con un avance de 17-6 y George puso a Utah arriba 72-68 con 6:59 restantes. Kleber, que no había jugado nada en la primera parte, entró en el partido.

Terminó con dos puntos, con una volcada faltando 1:21 para el final del último cuarto, y tres rebotes, pero tuvo un impacto silencioso en la defensa con su físico. Los Lakers superaron al Jazz 16-9 con Kleber en la cancha en el tercer cuarto.

“Fue uno de los mejores jugadores en la cancha para nosotros esta noche”, dijo Reaves. “Sólo energía, esfuerzo, la forma en que juega, las jugadas que hizo”.

Redick no tuvo una actualización sobre el estado de Ayton inmediatamente después del partido. El pívot acabó con dos puntos en 13 minutos y 26 segundos. Sin él, los Lakers podrían confiar en Jaxson Hayes y Kleber, o traer de vuelta a Jarred Vanderbilt después de que el delantero quedara fuera de la rotación cuando regresó LeBron James.

James, jugando en su segundo partido esta temporada después de estar marginado por ciática, terminó con 17 puntos y ocho asistencias. Dijo que casi se sintió como una repetición de su primer juego después de que los Lakers tuvieron un descanso prolongado de cuatro días sin jugar.

Doncic dijo que el descanso fue beneficioso desde el punto de vista del descanso, pero también rompió el ritmo del equipo. El equipo practicó, pero lo más destacado del tiempo libre fueron ejercicios adicionales de vinculación del equipo que incluyeron una visita de Snoop Dogg y un torneo de pickleball para todo el equipo.

Sonriendo por el hecho de haber dominado un enfrentamiento de semifinal contra Redick, Doncic, quien fue emparejado con el entrenador de desarrollo de jugadores Ty Abbott para el torneo de pickleball, supo el verdadero valor de ese descanso. La fuerte química de los Lakers a principios de temporada puede ayudar a aliviar el dolor de la mala calidad de tiro.

“Obviamente es agradable, pero no diría que es una sorpresa”, dijo Doncic sobre el fuerte vínculo del equipo. “Disfruto mucho jugando con estos muchachos y de eso se trata”.