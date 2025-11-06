Luka Doncic regresa y los Lakers logran una victoria como visitantes en Memphis

Luka Doncic no celebró cuando lanzó su primer tiro desde media cancha durante los calentamientos. No se regodeó cuando los entrenadores obedientemente bajaron a la cancha para pagar el precio de las flexiones.

La superestrella de los Lakers simplemente hace que se espere la grandeza.

Los 44 puntos, 12 rebotes y seis asistencias de Doncic llevaron a los Lakers a una victoria por 117-112 sobre los Memphis Grizzlies el viernes en el FedEx Forum cuando regresaba de una ausencia de tres juegos.

Con una tercera actuación consecutiva de 40 puntos, el base de 26 años es apenas el segundo jugador en la historia de la NBA en abrir una temporada anotando 40 puntos en cada uno de sus primeros tres partidos. Wilt Chamberlain es el otro.

“Jesús”, dijo Doncic cuando escuchó que Chamberlain anotó 40 puntos en siete y cinco partidos para comenzar dos temporadas diferentes.

“Si conseguimos una victoria, me siento aún mejor”, añadió Doncic. “Ese es el objetivo: tratar de ayudar al equipo a ganar. Y a veces será cuestión de anotar, a veces de otras cosas”.

Doncic promedia 45,3 puntos por partido con 11,7 rebotes, 7,7 asistencias y un 58,4% de tiros de campo en tres partidos. Cuando sus compañeros miran el marcador y ven su ritmo goleador, incluso ellos pueden sorprenderse. Así de sencillo lo hace parecer Doncic.

“Fantástico”, el base Marcus Smart sobre el juego de Doncic. “Ha sido fantástico verlo”.

Lo único que le ha frenado son las lesiones: un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la pierna izquierda sufridas en el segundo partido de la temporada en el que todavía sumó 49 puntos.

Inicialmente se suponía que sería reevaluado en una semana después de lesionarse el 24 de octubre contra los Minnesota Timberwolves, pero progresó más rápido de lo esperado con tratamiento las 24 horas.

Después de perderse la emocionante victoria de los Lakers en Minnesota el miércoles, Doncic se reincorporó al equipo el jueves en Memphis y rápidamente fue al gimnasio con los entrenadores y miembros del personal. Doncic y el base Marcus Smart, que también regresó tras perderse dos partidos por una contusión en el cuádriceps izquierdo y anotó 12 puntos con cuatro asistencias y dos robos, pasaron directamente a la alineación titular.

Doncic volvió como si nunca se hubiera ido. Anotó 16 puntos en el tercer cuarto para ayudar a los Lakers (4-2) a recuperarse de un déficit de 14 puntos en el medio tiempo. Austin Reaves, quien ha protagonizado a los Lakers ganando dos de tres juegos en ausencia de Doncic, terminó con 21 puntos.

Doncic estaba haciendo triples con paso atrás y saltando sobre una pierna mientras admiraba el arco de su tiro. Giró alrededor y a través de un doble equipo y se desvaneció en lo profundo del reloj de lanzamiento, listo para hundir las esperanzas de Memphis con su característico tiro en suspensión. Pero en lugar de disparar, lanzó un pase a Deandre Ayton, quien anotó en una bandeja abierta.

Doncic dividió un equipo doble con un hábil regate detrás de la espalda que provocó exclamaciones y exclamaciones de la multitud de Memphis. El astuto remate en el aro puso a los Lakers arriba por cuatro. Los fanáticos locales se preguntaron cómo los Grizzlies se mantenían tan cerca cuando parecía que Doncic tenía el juego en una cuerda.

El guardia de los Lakers, Luka Doncic, se flexiona después de una jugada el viernes en Memphis. (Brandon Dill/Prensa Asociada)

Mientras Doncic cargaba a los Lakers, los Grizzlies (3-3) se defendieron como una unidad.

Memphis respondió con 19 puntos consecutivos. Redick, quien afirmó que no levantó la voz en el entretiempo, pero aun así habló con su equipo con severidad en un lenguaje que no era seguro para el trabajo, le dio crédito a los jugadores de los Grizzlies simplemente por jugar más duro que los Lakers.

“Así que los desafiamos en el entretiempo”, dijo Redick, “y fue como ver dos equipos diferentes”.

Doncic abrió el tercer cuarto con un triple. Reaves siguió con otro. Los Lakers revirtieron el déficit del medio tiempo a una ventaja de dos puntos al entrar en el último cuarto a pesar de jugar toda la segunda mitad sin Ayton.

Ayton no regresó después del descanso debido a espasmos en la espalda. Le dijo a los periodistas en el vestuario que había estado luchando contra ellos todo el día después de la práctica de tiro matutina del equipo y que reagravó la lesión en una jugada de alley-oop. Estuvo disponible para jugar en el último cuarto cuando regresó a la banca con los entrenadores usando pistolas de masaje en sus dorsales y aplicándole una compresa térmica en la espalda, pero los Lakers no lo necesitaban.

La magia de Doncic fue más que suficiente.