Luka Doncic vuelve a ser dueño de los Clippers mientras los Lakers ganan el enfrentamiento de la Copa de la NBA

Luka Doncic anotó un triple justo frente al banco de los Clippers al final del primer cuarto y luego los fulminó con la mirada, sacudiendo la cabeza mientras corría de regreso a la cancha para defender a los Lakers, solo una de las muchas miradas penetrantes que les envió después de lanzar una de sus bombas de tres puntos.

Parece como si Doncic tuviera su propia rivalidad personal contra los Clippers y simplemente se convirtió en la rivalidad entre ciudades.

Y una vez más, Doncic superó a los Clippers al guiar a los Lakers a una victoria por 135-118 el martes por la noche en Crypto.com Arena.

Estuvo a un rebote de lograr un triple-doble, logrando 43 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes. Acertó 14 de 28 tiros de campo, siete de 12 desde la línea de tres puntos y ocho de 11 desde la línea de tiros libres.

Al llevar a los Lakers a su quinta victoria consecutiva, Doncic ahora ha registrado 39 juegos de doble-doble de al menos 40 puntos, lo que lo llevó a superar a Anthony Davis en el cuarto lugar entre los jugadores activos y empatar a Magic Johnson en el sexto lugar con más dobles-dobles de 40 puntos como Laker.

Doncic también empató con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal con la mayor cantidad de dobles-dobles de 40 puntos como Laker antes de los 27 años desde la fusión NBA/ABA (cinco).

Al final del último cuarto, el juego se volvió físico y Doncic estaba en el medio.

Kris Dunn empujó a Doncic por la espalda y Doncic se enfrentó a Dunn, quien luego le puso la pelota en el pecho. Luego, Jaxson Hayes intervino y empujó a Dunn.

Al final, Dunn recibió dos faltas técnicas y fue expulsado del juego y Hayes recibió una falta técnica. Doncic lanzó un tiro libre de falta técnica cuando quedaban 3:33 del partido.

Kawhi Leonard de los Clippers fue sancionado con falta tras derribar a Austin Reaves en esta jugada. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Doncic anotó 24 puntos contra los Clippers solo en el primer cuarto, anotando sus primeros cinco triples antes de terminar el cuarto con cinco de ocho de tres, nueve de 14 tiros de campo, muchas de las canastas marcadas por una mirada fija al banco de los Clippers.

A la mitad, Doncic había anotado 32 puntos con 11 de 17 tiros y seis de 10 en triples y seis asistencias.

Los Clippers tenían un plan de juego para frenar a Doncic.

“Mantenlo fuera de la línea de tiros libres”, dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, antes del juego. “Ya es lo suficientemente duro como para defender… Creo que está promediando 13 tiros libres por partido. No puedes permitir que los consiga. Así que, simplemente permanecer abajo… Simplemente haz que anote goles de campo y no tiros libres. Esa debe ser nuestra forma de pensar”.

A lo largo de su carrera con los Lakers y los Dallas Mavericks, Doncic, que promedia 12,5 tiros libres por partido, ha destrozado a los Clippers.

Al iniciar el partido del martes por la noche, había promediado 32,2 puntos por partido en 20 partidos, su nivel más alto contra cualquier enemigo de la Conferencia Oeste. Había producido 7,9 rebotes, 7,4 asistencias y disparó un 48% desde el campo, un 36% desde la línea de tres puntos.

Con Deandre Ayton (contusión en la rodilla derecha) fuera y Hayes titular en su lugar, Austin Reaves (31 puntos) y LeBron James (25), pusieron de su parte para ayudar a los Lakers a hacerse con el Grupo B de la copa de la NBA con un récord de 3-0.

Los Lakers terminan su juego grupal contra los Dallas Mavericks aquí el viernes por la noche y los Clippers completan su juego grupal contra los Memphis Grizzlies el viernes por la noche en Intuit Dome.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que Ayton se hizo un examen de resonancia magnética en la rodilla que “estaba limpio, aparte de algo de hinchazón, un pequeño hematoma”. Ayton se lesionó en la primera mitad contra el Jazz el domingo. “No creo que vaya a ser algo a largo plazo”, dijo Redick. “Esperemos que sea una cuestión de juego a juego y que regrese en algún momento al final de la semana”…. Los Lakers anunciaron que firmaron al alero Drew Timme con un contrato bidireccional y renunciaron al centro bidireccional Christian Koloko. Timme ha jugado para el equipo de la G League de los Lakers, los South Bay Lakers, y registró promedios de 25,5 puntos, 7,5 rebotes y 4,0 asistencias en 25,5 minutos en seis partidos. Timme, de 6 pies 10 pulgadas, jugó baloncesto universitario en Gonzaga.