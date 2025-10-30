Luke Humphries llega cojeando a la final de dardos del Players Championship debido a los resultados de sus rivales después de caer al puesto 58 en la Orden de Mérito

LUKE HUMPHRIES y Peter Wright se han metido en el campo en las finales del Players Championship del próximo mes.

Dos de los nombres más importantes de los dardos corrían el riesgo de perderse el último major de PDC TV de 2025.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Sin embargo, debido a los resultados a su favor en el último evento ProTour, aseguraron sus lugares en el torneo de 64 jugadores en Minehead de Butlins, pero sólo por unos pocos miles de libras.

Humphries, que podría perder su puesto número uno del mundo ante Luke Littler en las próximas semanas, cayó en la segunda ronda por 6-4 ante el número 58 del mundo, Rob Owen, en el Robin Park Leisure Centre de Wigan.

Cool Hand Luke quedó en el puesto 58 de la tabla con £28.000 a su nombre, sólo £1.500 por encima de la marca de corte para el evento en Voltereta.

Al lanzador escocés Wright, de 55 años, le fue mejor en la tabla general en el puesto 51 con un total de £29,500, pero tuvo un momento importante en su primera eliminación por 6-3 ante el desconocido polaco Tytus Kanik.

DIANA La exnovia de la estrella del billar Luca Brecel se clasifica para el World Masters de dardos GALLETA Gana un Volkswagen Tiguan R más £5000 en efectivo por solo 18p con nuestro código

Snakebite, dos veces campeón del mundo, tenía una puntuación de 20 en la quinta etapa y necesitaba el doble de 10, pero en lugar de eso siguió apuntando al doble de seis, pensando que tenía 12.

Cuando finalmente lo resolvió después de una larga demora y una charla con el árbitro, falló en doble 10 en el primer intento.

Sin embargo, su derrota ante el número 137 del mundo es una de las peores esta temporada y no augura nada bueno para sus posibilidades frente al equipo. televisión cámaras.

El actual campeón mundial, Littler, se perdió el evento del martes porque no llegó a tiempo para el registro de las 11 a. m. después de ser retenido en un automóvil debido a una muerte en el tránsito.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

La superestrella nacida en Warrington llegó a la tercera ronda, pero perdió ante Matt Campbell por 6-5.

Fue la venganza para el canadiense, que fue derrotado 6-0 por The Nuke en Nueva York el año pasado, y luego 4-1 en sets en su primer encuentro, en la tercera ronda del PDC World Darts Campeonato en Ally Pally en diciembre de 2023.

El holandés Wessel Nijman venció al inglés Luke Woodhouse por 8-5 en la final del Players Championship 34 para pasar al segundo puesto de la general.

Y este reajuste de la clasificación significa que Humphries se enfrentará al recién coronado campeón europeo Gian van Veen en la primera ronda de las finales del Players Championship.