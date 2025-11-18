Luke Littler arroja dudas sobre el triunfo de SPOTY 2025 e incluso Phil Taylor nunca ganó el premio de la BBC

LUKE LITTLER tiene su corazón puesto en ganar un título que ni siquiera su ídolo Phil Taylor logró… la Personalidad Deportiva del Año.

La sensación adolescente venció a Luke Humphries 16-11 para ganar su OCTAVO título importante de Grand Slam en Wolverhampton el domingo por la noche.

Pero Littler, de 18 años, admite que le encantaría conseguir el premio SPOTY a principios de diciembre.

El segundo puesto de Taylor en 2010 detrás de AP McCoy fue el mejor resultado jamás logrado para un as de las flechas. ‘The Nuke’ ganó el premio Juvenil y terminó segundo detrás de Keely Hodgkinson por el gong principal hace un año.

A pesar de su sensacional año y su cosecha de títulos cuando era adolescente, todavía enfrentará una dura oposición del héroe del Masters y la Ryder Cup, Rory McIlroy, y de la ganadora de la Lioness Euro, Chloe Kelly.

A pesar de su carrera por la gloria, sobre sus POCAS posibilidades, Littler dijo: “¡Todavía no lo ganaré!

“Creo que Phil terminó segundo. Sería muy bueno ganarlo. Obviamente gané el premio a Personalidad Deportiva Joven del Año, pero me quedé sin Keely Hodgkinson.

“Pero obviamente, cuando pienso en lo que he ganado este año, tengo que estar ahí arriba para intentar ganarlo.

“Sólo tengo que seguir tirando y presionar a Luke.

“Este es un verdadero hito para mí. Todo se está preparando para el Mundial. Pero todavía hay otro título importante que ganar”.

Littler admite que está feliz de que el ruido sobre él convirtiéndose en el número uno haya llegado a su fin, por ahora. Pero sabe que tendrá que defender su título mundial a principios de enero para conservar el primer puesto.

Añadió: “Cuando gané el Mundial, cerré la brecha entre Luke y yo. Quería agregarle más y más.

“Pero creo que ahora que soy el número uno quiero permanecer en la cima tanto tiempo como pueda.

“El Mundial está a la vuelta de la esquina y, obviamente, quien gane será el número uno durante los próximos dos años. Ojalá pueda conseguirlo”.

“Si él (Luke) lo quiere, vendrá a perseguirlo y ejercerá presión.

“Pero por mi parte, tengo que intentar sumar la mayor cantidad de premios en metálico posible”.

‘The Nuke’ también tiene el ojo puesto en otra casilla que marcar: vengarse de su primera derrota en una final mundial ante Humphries.

Dijo: “Me venció en mi primer Mundial. Luego no tuvo el mejor partido contra Peter (en el último Mundial) y fue Michael (Van Gerwen) en la final.

“No falta mucho, sólo 25 días o algo así. El próximo Minehead y algunas exhibiciones y definitivamente estaré listo para la noche inaugural”.

Después de ganar el Slam, el chico de Warrington estaba listo para otra cita televisiva, para ver a su amigo Angry Ginge en I’m a Celebrity.

Se rió: “Si no lo entiendo ahora, obviamente lo veré en la repetición y veré qué está haciendo.

“Él no tiene idea de que he ganado, le han quitado el teléfono.

“Votaré por él en cada juicio. ¡Tendrá arañas y todo sobre él!”.