Luke Littler, de 18 años, dice “Quiero volver a mi estado normal” después de acumular £2,6 millones a través de una increíble carrera de dardos

A LUKE LITTLER le encantaría volver a su “yo normal”, pero cree que finalmente se ha adaptado al microscopio de la fama mundial.

Hace dos años, este mes, The Nuke llegó a Minehead de Butlin para la final mundial juvenil, que ganó, como alguien que podía caminar por la calle sin ser notado ni molestado.

Todo eso cambió cuando llegó a la final del Campeonato Mundial de Dardos PDC en Ally Pally en su debut, con solo 16 años.

Durante las siguientes dos temporadas, Littler se convirtió en un nombre familiar al levantar el Trofeo Sid Waddell en su segundo intento y convertirse en el número uno del mundo por delante de Luke Humphries.

Millones de personas saben quién es y cómo es y constantemente le piden selfies o autógrafos.

Mientras cuenta sus millones, el joven de 18 años ha aceptado la vida loca que lleva ahora y que nunca más volverá a ser un adolescente normal y corriente.

Cuando se le preguntó si alguna vez había deseado tener cinco minutos para sí mismo (sólo para volver a ser ‘Luke Littler’, no Luke The Nuke), el muchacho de Warrington dijo: “Obviamente, no ha parado desde que entré por primera vez en la gira.

“Y no se detendrá pronto con el calendario y cosas así. Así que siempre vamos a jugar semana tras semana. Me encanta este momento”.

“Lo diré un par de veces, quiero volver a mi estado normal, pero he estado acostumbrado a la fama y todo eso durante tanto tiempo, creo que sería extraño si me aislara por una semana o algo así.

“Pero sí, todo es una curva de aprendizaje y me he ido acostumbrando.

“La vida ha cambiado, definitivamente ha cambiado desde aquel primer Mundial, pero en cuanto al rendimiento no voy a parar pronto.

“Bueno, no planeaba hacer todas estas cosas increíbles, pero todo ha llegado como una sola. Todo es gracias a mí, a mis patrocinadores, a mi familia. Que esto continúe por mucho tiempo”.