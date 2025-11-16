Luke Littler hace historia en los dardos cuando ‘The Nuke’ se convierte en el número uno del mundo más joven después de la final del Grand Slam

LUKE LITTLER es el nuevo número uno del mundo en dardos, 22 meses después de convertirse en profesional.

El ascenso de Nuke de estrella amateur a la cima del ranking mundial en menos de dos años es quizás el ascenso más notable en el historial de este deporte. historia.

En diciembre de 2023, Littler ingresó al PDC World Dardos Campeonato en Ally Pally por primera vez, después de haber levantado el título mundial juvenil como relativamente desconocido y a un mes de cumplir 17 años.

Ahora es oficialmente el mejor jugador del planeta, aunque algunos dirían que ya había confirmado ese estatus cuando levantó el Trofeo Sid Waddell a principios de este año.

Mañana reemplazará a su adversario Luke Humphries en la cima de la lista mundial del PDC al llegar a la final del Grand Slam de Dardos.

Una reñida victoria por 16-9 sobre el holandés Danny Noppert aseguró su lugar en el enfrentamiento de esta noche contra Humphries.

Littler dice que "nadie es amigo en el escenario" mientras lanza una advertencia a su rival de dardos

Pero pase lo que pase, incluso si no logra defender el Trofeo Eric Bristow en Wolverhampton y Cool Hand Luke es el vencedor, Littler seguirá siendo coronado como el hombre principal el lunes por la mañana.

Littler, que promedió 102,62, sonrió levemente cuando logró el doble techo ganador y canalizó a su Muhammad Ali interior, quien una vez gritó “Soy el más grande” cuando ganó el título de boxeo de peso pesado en la década de 1960.

En el pasado se había negado a decir que era el “mejor” en las entrevistas, incluso cuando levantaba título tras título, porque estadísticamente siempre estuvo detrás de Humphries; ya no.

El adolescente de Warrington, que recientemente fue elegido el deportista más sexy del mundo, dijo: “Ni siquiera han pasado dos años.

“Ni siquiera llevo dos años en el circuito y ya soy el número uno del mundo.

“Ese es el trabajo hecho, ahora es el número uno del mundo. Pero tenemos un partido más importante más tarde esta noche.

“Bueno, yo soy el mejor del mundo, no importa, lo he dicho durante todo el año.

“Luke Humphries ha sido el mejor del mundo, no importa si cae en la primera o segunda ronda, el número 1 significa que eres el mejor del mundo”.

A sus 18 años, ocupa el puesto número 1 del mundo, el título mundial y ha acumulado más de £1,7 millones en premios de clasificación. dinero En dos temporadas, nadie había hecho algo así antes en el oche, especialmente siendo tan joven.

Su choque de semifinales no comenzó bien, ya que cayó 2-0 ante Noppert después de distraerse con cierta conmoción entre la multitud en el primer partido.

Noppert, de 34 años, lideraba 3-1, pero luego Littler contraatacó para ponerse 4-3 arriba con un impresionante checkout de 145 en doble techo.

En el segundo descanso televisivo, Noppert lideraba 6-4 y luego 8-7 en el próximo pausa, pero Littler apenas estaba calentando para la contraataque.

En un momento, bromeó con la multitud al no lanzar al toro cuando quedaban 170, ya que quería preparar el doblete en su próxima visita.

Un grito de “vamos” siguió a su remate en 65 para ponerse 10-9 arriba y, dado que estaba a seis piernas de la victoria, resultó ser un momento clave.

El ex campeón del Abierto de Reino Unido, Noppert, no ganó ni un solo partido después de eso, perdiendo en una quinta semifinal televisiva importante este año.

Littler ahora se enfrentará a Humphries, de 30 años, por el premio mayor de £153,500 (esa cifra incluye un bono grupal de £3,500), pero la verdadera batalla con el otro Luke ya está ganada.

Como señaló la multitud, mientras celebraba su decimotercera victoria consecutiva en un Grand Slam, todos estamos simplemente “caminando en un pequeño país de las maravillas”.