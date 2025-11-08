Luke Littler revela el momento del ‘sueño hecho realidad’ de David Beckham mientras el programa de televisión de culto regresa después de 19 años de ausencia

LUKE LITTLER espera poder dar en el blanco esta semana en Wolverhampton después de regresar al programa de televisión de culto.

The Nuke, que tiene un MBE, ha trascendido los dardos desde que irrumpió en escena y se convirtió en el campeón mundial más joven con 18 años.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Y fue la elección obvia para participar en el primer episodio de la nueva serie de Bullseye de ITV, que se transmite el domingo por la noche después de una ausencia permanente de 19 años. televisión pantallas.

Un programa piloto único encabezado por Freddie Flintoff la Navidad pasada obtuvo excelentes críticas y se ha encargado una nueva serie para este otoño y invierno.

Bullseye se hizo famoso en la década de 1980, cuando hasta 18 millones de personas vieron las bromas y los desprecios de Jim Bowen mientras los apostadores ganaban extrañamente lanchas rápidas o refrigeradores.

Tuvo 14 series entre septiembre de 1981 y julio de 1995 y luego el comediante Dave Spikey fue el presentador de 30 episodios en 2006.

LIGA PROPIA Paquetes de entradas para los Dardos de la Premier League para las 17 noches desde sólo £125 CAÍDA DE MICRÓFONO Van Gerwen advirtió ‘es hora de decir adiós’ a sus días en la cima de los dardos

Hablando con el ex Inglaterra cricket El todoterreno Flintoff, Littler dijo que Sir David Beckham, su héroe del Manchester United, le envió un mensaje cuando levantó el Trofeo Sid Waddell en enero.

Littler dijo: “Obviamente es un sueño hecho realidad.

“Es el que todos quieren ganar y ser el más joven en hacerlo. Sí, fui demasiado bueno”.

“David estaba allí felicitándome por llegar a la final y cuando gané. Dijo: ‘Bien hecho. Una vez rojo, siempre rojo'”.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Littler juega en el Grand Slam de Dardos, que comienza el sábado, y es el número uno provisional del mundo.

Eso es a menos que sea rival. Lucas Humphries logra cerrar un negocio de £81,500 dinero brecha en la clasificación mundial a lo largo del torneo.

Su papel en Bullseye lo vio lanzar dardos con fines benéficos y, por un capricho del destino, había conocido a dos de los concursantes antes.

Dos chicos, Luke de Preston y Jordan de Yorkshire, invitaron aleatoriamente a Littler a pasar unas vacaciones con ellos en la República Checa cuando lo vieron en una sala VIP del aeropuerto.

Jordan, que se casará pronto, añadió: “Me encontré con Luke en el aeropuerto.

“Bueno, momentos antes estaba a punto de cambiarme y ponerme lo que luego descubrí que era un traje de animadora”.

El padrino Luke dijo: “Intentamos invitarlo a la despedida de soltero a Praga con nosotros, pero estaba ocupado esa noche”.

Bullseye se transmite semanalmente en ITV a partir de este domingo.