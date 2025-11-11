Luke Littler revela que continuaría en I’m A Celebrity ‘al precio correcto’ después de que su amigo Angry Ginge fuera nombrado en la programación del programa de ITV

LUKE LITTLER dice que haría I’m A Celebrity “al precio correcto”.

El campeón mundial reveló que seguiría a la jungla a su amigo de YouTube Angry Ginge, quien protagonizará el exitoso programa de ITV de este año.

Littler, de 18 años, ganó su último choque de la fase de grupos de Grand Slam 5-1 sobre Daryl Gurney para sumar tres de tres victorias.

Pero luego admitió sobre su compañero: “Creo que le irá muy bien.

“Sabía desde hace mucho tiempo que iba a entrar allí. Pero estoy seguro de que le irá bien. Tendremos que votar y ver qué tiene para comer”.

Sobre si iría al programa, añadió: “Tal vez, si tienen el precio adecuado, ¡saldría allí durante unas semanas!”.

Littler pasará ahora a los octavos de final del Slam mientras intenta, por primera vez, defender un título importante en Wolverhampton.

Dijo: “Para salir con una victoria de tres de tres, estoy muy feliz. No sabía cuántas piernas necesitaba, sólo pensé, sólo conseguir dos o tres.

“Siempre intentaré entretenerme un poco cuando me clasifique. Pero ahora todo se reduce a los negocios. Regresamos el jueves”.

Mientras tanto, Beau Greaves ha criticado todo el HYPE en torno a su obtención de un lugar en la Premier League.

La doble ganadora del Matchplay femenino ganó su último choque de grupo de Grand Slam al vencer a Niko Springer por 5-3.

Pero Greaves, de 21 años, admitió que estaba harta de los rumores repentinos de que conseguiría un lugar en el prestigioso PL.

Raymond van Barneveld reveló a SunSport la semana pasada que sentía que ella conseguiría un lugar, pero Gerwyn Price calificó las sugerencias de que ella fuera seleccionada como “una broma”.

Ella dijo: “Me siento segura de mi juego. Sólo quiero superarlo”.

“Después de mi tarjeta de gira, quiero esperarlo con ansias. Realmente no me gusta el revuelo que hay alrededor de todo esto.

“Realmente no quiero que la gente hable de mí. Sólo quiero seguir adelante.

“No necesito que otras personas me digan que no estoy listo, lo sé. Sé que no estoy listo para las grandes ligas.

“Eso depende sólo de mí y de mi familia, de nadie más. Sólo juega y disfruta”.