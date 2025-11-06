Makai Lemon se concentra incansablemente en ayudar a la USC a alcanzar la CFP

El ejercicio es sencillo. Sólo un calentamiento básico de lanzar y atrapar, llamado “Pat-and-Go”, que la USC y muchos otros programas de fútbol hacen prácticamente todos los días. Los mariscales de campo aflojan los brazos, mientras que los receptores de pases calientan las piernas y corren rutas en el aire. Es el tipo de ejercicio en el que es bastante fácil deshacerse de una o dos repeticiones. O para ser un poco informal, como jugar a la pelota en el jardín.

Pero cuando Makai Lemon hace fila durante Pat-and-Go, no hay nada casual en lo que viene después. Cada representante se toma en serio, cada recepción se realiza con intención. El junior ha realizado miles de estas repeticiones, ha capturado miles de estos pases durante tres temporadas en la USC, cada uno de ellos archivado como un punto de datos al que Lemon podrá acceder más adelante.

El receptor de USC, Makai Lemon, celebra después de realizar una recepción de touchdown de 12 yardas contra Michigan en el Coliseum el 11 de octubre. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

“No sé si alguna vez he visto uno que no haya atrapado como si fuera un juego”, dice el entrenador de la USC, Lincoln Riley. “Rara vez hace una repetición que no sea muy intencional”.

Es una instantánea apropiada del mejor receptor de los Trojans, una que captura algo más que su destreza como jugador de fútbol. Cada acción con Lemon es deliberada, cada detalle tiene en cuenta. Ese enfoque singular lo ha convertido en el receptor más confiable del fútbol universitario y, cuando llegue abril, en una selección segura de primera ronda del draft de la NFL, todo mientras de alguna manera mantiene un perfil sorprendentemente bajo para un receptor de pases de su calibre.

La verdad es que, como introvertida por naturaleza, Lemon lo prefiere así. Con la cabeza gacha, la vista al frente, la mente fijada primero en llevar a la USC al College Football Playoff antes de dar el salto a la NFL, cada movimiento en el camino estaba destinado a ayudar a lograr ese fin. El trabajo, con el tiempo, hablará por sí solo.

Makai Lemon, se inclina para girar su patineta mientras su tío, Jon Rio, levanta su tabla en el aire. (Cortesía de la familia Limón)

Quienes lo conocen mejor les dirán que así es como siempre ha operado Lemon. Incluso antes de que pudiera coger una pelota de fútbol, ​​insiste su familia, su concentración era inusualmente singular. Cuando se interesó por el skate a los 3 años, por ejemplo, sus padres no esperaban que su pequeño hiciera trucos antes de su próximo cumpleaños.

“Él siempre nos sorprendió”, dijo su madre, Brandy Lemon. “Como, ‘Dios mío, no hay forma de que nuestro hijo de 3 años esté haciendo kickflips y ollies en este momento’”.

Makai abordó la mayoría de sus intereses cuando era niño con una intensidad similar. Un día, a las 6, decidió que iba a pescar un pez, a pesar de no haberlo hecho nunca. También quería hacerlo solo, sin la ayuda de su padre, Mike. Entonces Mike observó divertido cómo Makai lanzaba su línea.

No lo creyó cuando Makai dijo que le había dado un mordisco.

“Pero lo recogió, lo atrapó y lo hizo todo él mismo”, recuerda Mike. “Y yo dije: ‘Santo cielo, pescaste tu primer pez, hijo’”.

Lemon llegó a preferir la independencia. Después de todo, él era el bebé de la familia. Su hermana era cinco años mayor. Sus primos menores no nacerían hasta más tarde. La mayor parte de su primera infancia la pasó rodeado de adultos, lanzando una pelota de fútbol con sus tíos o tratando de seguir el ritmo de su padre levantando pesas. Su familia lo llamaba “un alma vieja” debido a la frecuencia con la que actuaba como si fuera mayor de su edad. En la USC, al menos un miembro del personal de fútbol simplemente lo llama “el viejo”.

“Se trata de estar rodeado de mucha familia, muchos tíos y tías mayores”, dijo Lemon. “Siento que se me quedó grabado”.

El joven Makai esperaba que otros niños cumplieran el mismo estándar. Una vez, después de un partido de béisbol juvenil, le confesó a su madre su frustración porque sus compañeros de equipo no se tomaban los comentarios de su entrenador tan en serio como él.

Tenía 7 años.

“Estaba enojado porque era el único que prestaba atención”, dijo Brandy Lemon. “‘Él me dijo: ‘Mamá, en el dugout, todos los niños están trepando la valla. A nadie le importa’.

“Y yo le dije: ‘Hijo, sólo tienes 7 años. ¡Está bien! Todavía están aprendiendo'”. Pero no quedó satisfecho”.

Makai Lemon, que jugó cuando era niño, siempre ha estado muy concentrado y decidido a lograr sus objetivos. (Cortesía de la familia Limón)

Se centró en el fútbol en la escuela secundaria, dejando de lado la mayoría de otros intereses. Sus padres, hasta el día de hoy, todavía se preguntan si alguna vez vio una película completa porque su mente siempre se centraba en el fútbol.

“Nada aporta tanta alegría, pasión y físico como el fútbol”, explica Makai.

A veces lo encontraban en el patio trasero, practicando rutas solo. Y cuanto mayor se hacía, más serio se volvía.

Como estudiante de primer año en La Mirada High, Lemon tuvo un impacto en ambos lados del balón: como receptor y esquinero. Luego, en su segundo año, asumió de inmediato un doble rol similar en Los Alamitos, una escuela secundaria mucho más grande donde el entrenador, Ray Fenton, se preguntaba si Lemon podría ser una copia al carbón de otro receptor de la USC, Amon-ra St. Brown.

“El tiempo de reacción, la forma en que puede cambiar de dirección, la velocidad con la que acelera, es diferente”, dijo Fenton. “Muchos grandes atletas pueden ser explosivos cuando corren y ves su explosión, pero [Lemon’s] capacidad de detenerse y comenzar o cambiar de dirección lateralmente, es como mirarlo en avance rápido, mientras ves la jugada en tiempo real”.

El receptor de Los Alamitos, Makai Lemon, atrapa un pase de touchdown lanzado por Malachi Nelson frente a Christian Laliberte de Santa Margarita el 17 de septiembre de 2021 en Mission Viejo. (Gary Coronado/Los Ángeles Times)

A menudo, dice Fenton, Los Alamitos simplemente le lanzaban el balón en el perímetro y le dejaban hacer el resto. Lemon podía esquivar a los tackleadores con su velocidad, o con la misma facilidad atravesarlos. No importaba que las defensas supieran que vendría.

USC vería su potencial temprano, ofreciendo a Lemon en marzo de 2020, bajo la dirección del entrenador anterior Clay Helton. Pero Lemon se llevó muy bien con Riley, que estaba en Oklahoma. Lemon dijo en ese momento que en el avión de regreso a casa sabía que se iba a comprometer con los Sooners.

El hecho de que Riley más tarde aceptara el trabajo en la USC solo hizo que el ajuste pareciera más fortuito.

No siempre me sentiría así como estudiante de primer año. Enterrados en el orden jerárquico de receptor, los entrenadores solicitaron a Lemon pasar a esquinero por motivos de profundidad. Aceptó y se concentró por completo en ser el mejor back defensivo posible, pero no tenía interés en permanecer allí a largo plazo.

El receptor abierto de la USC, Makai Lemon, completa una recepción de touchdown mientras se defiende del fuerte fuerte del estado de Utah, Jordan Vincent, en el Coliseum el 7 de septiembre de 2024. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Lemon se aseguró de que no hubiera de qué preocuparse. A pesar de comenzar la próxima temporada con las menores expectativas entre el cuarteto de receptores abiertos de segundo año de la USC, emergió a mediados de octubre como la opción más confiable en el ataque aéreo de los Trojans.

Los dos receptores más promocionados entre los cuatro, Duce Robinson y Zachariah Branch, se fueron durante la temporada baja en busca de otras oportunidades. Durante un tiempo, no estuvo claro si Ja’Kobi Lane los seguiría.

Pero para Lemon, nunca hubo dudas sobre su futuro en la USC. Sus padres mucho antes habían inculcado la idea de que la hierba no siempre era más verde. Las razones por las que confió en Riley por primera vez en 2021 siguen siendo válidas. No tenía ningún interés en iniciar una guerra de ofertas con la USC ni en esperar un acuerdo de nombre, imagen y semejanza más importante en otro lugar, a pesar de que esas ofertas habrían estado fácilmente disponibles.

“Quería estar aquí”, dijo Lemon. “Mi familia está justo al final de la calle. Soy el más cómodo aquí. Confié en mi capacidad. Sabía las circunstancias que me esperaban. Cuando se presentó la oportunidad, traté de aprovecharla al máximo”.

Decir que Lemon ha cumplido esa expectativa sería quedarse corto.

A lo largo de siete juegos esta temporada, tiene un promedio de 97 yardas recibidas, un ritmo por juego que está justo detrás de Michael Pittman Jr. entre los receptores troyanos de la última década.

El receptor de USC, Makai Lemon, realiza una recepción de touchdown de 12 yardas mientras cae hacia atrás en la zona de anotación bajo la presión del back defensivo de Michigan, Jayden Sanders, en el Coliseum el 11 de octubre. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

Pro Football Focus ha calificado a Lemon como el receptor de mayor rendimiento en el Big Ten esta temporada, y los analistas del draft se han dado cuenta, ubicándolo casi universalmente en algún lugar de la primera ronda de los primeros drafts simulados. Un clip de su acrobático agarre de touchdown en la victoria de la USC sobre Michigan debería explicar su ascenso.

Pero en la mente de Lemon, cuando USC se enfrente a Northwestern el viernes por la noche, nada de eso ha cambiado nada. Sus ojos todavía están hacia adelante, su enfoque aún está enfocado en el mismo horizonte, incluso cuando el sueño de la NFL que tanto imaginó se acerca.

“Ha sido el mismo durante todo este tiempo”, dijo Riley. “Simplemente se mantiene singularmente concentrado. Por eso se ha convertido en el jugador que lo ha hecho”.