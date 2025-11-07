Man City evita el castigo de la UEFA con un vacío legal poco conocido después de que Pep Guardiola cancelara el entrenamiento en un movimiento sorpresa

MANCHESTER CITY llegó a un acuerdo con la UEFA después de faltar a un entrenamiento previo a su partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

Se esperaba que los gigantes de la Premier League entrenaran el martes antes de su encuentro con el Dortmund el miércoles.

Sin embargo, el técnico Pep Guardiola hizo una llamada tardía para perderse la sesión tras su victoria por 3-1 sobre Bournemouth el fin de semana.

El español argumentó que su equipo se beneficiaría de un día libre.

Normalmente, los equipos deben entrenar el día antes de un partido europeo para que los medios puedan ver los últimos 15 minutos.

Esas reglas se incluyen en la sección “Asuntos de los medios” descrita en las regulaciones de la UEFA.

El artículo 79 establece: “Ambos clubes deberán hacer su sesión de entrenamiento del día anterior al partido abierta a los medios de comunicación durante al menos 15 minutos de acuerdo con el horario acordado previamente con la UEFA.

“Los dos entrenamientos deben ser organizados conjuntamente por los dos clubes y la UEFA, para que los medios puedan asistir a ambos.

“En principio, el club visitante celebra su entrenamiento oficial en el estadio donde se disputará el partido el día anterior, a menos que se acuerde lo contrario de antemano con la UEFA…

“Si un club no realiza una sesión de entrenamiento completa el día antes del partido, se deben hacer arreglos alternativos de acuerdo con la UEFA para proporcionar a los medios acceso a un mínimo de 15 minutos de la preparación del equipo (por ejemplo, recorrido por el estadio)”.

Para evitar el castigo, el Manchester City envió 15 minutos de vídeo de la sesión de entrenamiento del lunes a la UEFA, que luego se puso a disposición de las emisoras para su uso.

Guardiola aún participó el martes en la rueda de prensa previa al partido con Erling Haaland.

Hablando de la situación, el jefe del City dijo: “Vamos a entrenar mañana por la mañana. Lo he hecho varias veces, tal vez no muchas, pero sí algunas veces.

“A veces prefiero no vernos.

“Bournemouth era tan exigente que prefiero que se queden en casa y mañana por la mañana entrenemos.

“Nadie va a cambiar el calendario porque tenemos muchas competiciones, así que es lo que hay”.