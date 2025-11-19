Man Utd busca a dos estrellas de Francia U21 antes de la ventana de enero con una nueva estrategia de transferencia en pleno apogeo

MANCHESTER UNITED ha sido sorprendido espiando a dos jóvenes estrellas de Rennes después de que un periodista francés revelara una reciente misión de exploración a principios de este mes.

El buscador de talentos de los Diablos Rojos fue detectado en la victoria por 1-0 del Rennes en París FC el 7 de noviembre y reveló las identidades de los jugadores a los que había sido enviado a vigilar.

El central Jeremy Jacquet y huelguista Mohamed Kader Meite, que jugó junto a Leny Yoro en la selección francesa sub-21 esta semana, era el objetivo del viaje.

Jacquet, de 20 años, está haciendo una temporada brillante y no se ha perdido ni un solo minuto de juego con el poco glamuroso equipo francés.

Una comparación reciente de sus actuaciones contra los mejores centrales sub-21 de Europa Lo vio quedar primero en intercepciones y posesión ganada, segundo en porcentaje de duelos aéreos ganados y tercero en toques y pases completados.

El Arsenal estuvo fuertemente vinculado con un movimiento por Jacquet el pasado año veranounos meses después amplió su contrato con el Rennes hasta 2029, pero fichó a Cristhian Mosquera y Piero Hincapie.

Kader Meite es un prospecto igualmente emocionante, aunque todavía está un poco crudo.

El joven de 18 años, primo del ex delantero del Cardiff y Reading Yakou Meite, ha marcado dos goles en 11 partidos con el Rennes esta temporada y la mayoría de ellos han sido desde el banquillo.

El periodista francés Francois Rauzy cubre el club de la Ligue 1 y reveló cómo llegó a hablar con el principal cazatalentos francés del Man Utd, Steve Head, esta semana.

“Una pequeña anécdota del palco de prensa del viernes en el Paris FC”, dijo al podcast ICI Armorique.

“En el palco de prensa, justo frente a nosotros, están los cazatalentos que suelen estar allí, los reclutadores, para observar a dos o tres jugadores. Y hay un tipo que pasa por un cazatalentos que pasa la barrera y dice: ‘¿Debería llevar una hoja de partido?’ En inglés, quiero decir, quiero observar a los jugadores.

“Entonces, bam, lo agarro y le digo: “¿Para quién trabajas? ¿A quién viniste a ver?

“De todos modos, al principio no me dijo mucho, pero logré sacar la información.

“Bueno, no es una gran sorpresa, pero fue un explorador de Manchester United que estuvo ahí para Jacquet y Kader Meite. No es muy sorprendente.

“Él dijo: ‘¿A quién crees que vine a ver jugar?’

“Dije ‘Jacquet y Meite’, él me dijo ‘bingo’, así que ahí lo tienes”.