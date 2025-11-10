Man Utd cobra a los fanáticos £ 100 por recorrer Carrington después de una renovación de £ 50 millones, pero las fotos del santuario interior están prohibidas

MANCHESTER UNITED ofrece a sus seguidores la oportunidad de recorrer su nuevo complejo de entrenamiento en Carrington, por £100.

Como parte de una nueva opción de recorrido por el estadio de Old Trafford, los fanáticos también pueden ser transportados en autobús a Carrington, a siete millas de distancia.

A los seguidores se les ha ofrecido una experiencia de cuatro horas de duración que incluye una visita al nuevo centro de £50 millones, que se inauguró en agosto.

Los aficionados del United podrán acceder al vestuario, gimnasio, zonas de recuperación y sala de ruedas de prensa, así como a la sala de jugadores.

Sin embargo, a los visitantes no se les permitirá tomar fotografías del santuario interior del United en el campo de entrenamiento.

United cobra £ 100 por adultos, mayores de 65 años y menores de 16 años, y las giras están programadas para comenzar en junio de 2026, cuando comience la Copa del Mundo.

Ha habido protestas por el aumento de los precios de las entradas en Old Trafford durante el último año, con la introducción de cuatro categorías para señalar el nivel exigente de ciertos partidos.

El precio más barato para un billete de categoría A en Old Trafford ahora es de £ 59, y el más caro de £ 97.

El director ejecutivo del United, Omar Berrada, admitió ante el grupo de seguidores de 1958 la temporada pasada que el club enfrentaba desafíos para cumplir con las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League.

Sin fútbol europeo en su calendario esta temporada, el United se embarcó en una gira de postemporada por Malasia y Hong Kong en mayo que recaudó casi £10 millones.

También se espera que el club anuncie amistosos de mitad de temporada en Arabia Saudita en las próximas semanas.

United se mudó de su venerado antiguo campo de entrenamiento, The Cliff, a Carrington en enero de 2000.

Sin embargo, la base ha enfrentado crecientes críticas en los últimos años debido a sus anticuadas instalaciones, particularmente por parte del entonces jugador del United Cristiano Ronaldo en 2022.

El copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, invirtió £50 millones en el club para una renovación completa del edificio principal en Carrington, que tardó un año en completarse.

El nuevo centro fue diseñado por Foster+Partners, el estudio de arquitectura que también diseñó el posible nuevo estadio del United con capacidad para 100.000 asientos.