Man Utd en batalla de transferencias por el ganador de Golden Boy Web que venció a Arda Guler y Jobe Bellingham para ganar el premio

MANCHESTER UNITED y Brighton parecen dispuestos a enfrentarse al niño prodigio del Olympiacos, Christos Mouzakitis, después de que ganó un prestigioso premio.

Mouzakitis, de 18 años, ha despertado mucho interés en todo el mundo tras una impresionante temporada de debut con los campeones griegos la temporada pasada.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Eso llevó al mediocampista a ganar el Golden Boy Web Winner de Tuttosport, que honra a los mejores jugadores sub-21 que compiten en Europa, después de obtener más de 1 millón de votos de fanáticos de todo el mundo.

El internacional griego derrotó a jugadores como Arda Guller del Real Madrid, Jobe Bellingham del Borussia Dortmund y al ganador del año pasado Kenan Yildiz de la Juventus por el honor.

SunSport entiende que Man Utd y Brighton están vigilando a Mouzakitis antes de la ventana de transferencia de enero.

Podemos informar que ambos equipos han estado mirando al joven durante más de un año después de que irrumpiera en escena con el Olympiacos.

TRANSPORTABLE Paquetes de entradas y hotel del Man Utd para los partidos de la Premier League, desde solo £ 135 FIN DEL MUNDO El partido de clasificación para el Mundial se sumió en el caos con el “mejor gol en propia puerta de la historia”

El United busca fortalecerse en el medio del parque y anteriormente se le ha relacionado con Carlos Baleba del Brighton y Conor Gallagher del Atlético de Madrid.

Las Gaviotas podrían perder a Baleba y siempre están buscando estrellas en ascenso, como lo han demostrado en los últimos años.

Más recientemente, Brighton fichó al compañero de Mouzakitis, graduado de la academia del Olympiacos, Babis Kostoulas, por £ 29,7 millones, con £ 1,7 millones en complementos, el verano pasado.

Los dos jóvenes maravillosos hicieron historia en 2024 cuando se convirtieron en el primer club griego en ganar un trofeo europeo después de conquistar la Liga Juvenil de la UEFA con el equipo Sub-19 del Olympiacos, eso fue antes de que los mayores ganaran la Europa Conference League unos meses después.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Y SunSport entiende que el valor de mercado de Mouzakitis comienza en £ 13,2 millones, pero se espera que su precio de venta se multiplique en enero.

Sin embargo, el mediocampista central todavía podría presentarse como una ganga en comparación con muchos otros objetivos.

Pero United y Brighton se preparan para una intensa guerra de ofertas por el joven talento en ascenso, cuyo contrato en El Pireo vence en 2029.

SunSport reveló recientemente que Mouzakitis también ha sido observado por los enemigos de la Premier League, Arsenal, Aston Villa y Wolves.

El centrocampista también ha despertado el interés de Dortmund, AC Milan, Juventus, Villarreal y Atlético.

Mouzakitis ha acumulado un total de dos goles y seis asistencias en 49 apariciones desde su ascenso al primer equipo del Olympiacos en 2024.