Man Utd mejora cuando Lisandro Martínez regresa al entrenamiento del primer equipo después de una terrible lesión del ligamento anterior cruzado

LISANDRO MARTÍNEZ ha intensificado su remontada tras regresar a los entrenamientos completos con el primer equipo del Manchester United.

El central, de 27 años, entrenó en Carrington el miércoles por primera vez desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en febrero que requirió cirugía.

Martínez, lloroso, fue retirado en camilla en los últimos minutos de la derrota del United por 2-0 ante el Crystal Palace en Old Trafford hace nueve meses.

Rubén Amorim no puso fecha para el regreso del internacional argentino a la convocatoria de la jornada cuando fue interrogado la semana pasada.

Amorim dijo: “Se siente bien. La rodilla está respondiendo muy bien, así que no quiero decir un día específico o una semana”.

“No lo sé, pero ya falta poco para empezar a entrenar con el equipo.

“Entonces depende del ritmo de Licha, si gana el lugar o no, eso dependerá de él, pero está más cerca de volver a entrenar”.

El viaje de la Premier League del sábado a Nottingham Forest llegará demasiado pronto para que pueda regresar al campo.

Pero existe la posibilidad de que esté involucrado en el equipo de la jornada para el viaje a los Spurs el fin de semana siguiente.

Martínez se lesionó el tobillo mientras luchaba por el balón con el extremo del Palace Ismaila Sarr.

Comenzó a entrenar al aire libre hacia el final de la gira de pretemporada del United a finales de julio.

Y fue fotografiado a principios de este mes realizando sesiones individuales en Carrington como parte de su rehabilitación.

El defensor favorito de los fanáticos, conocido como The Butcher, ha estado plagado de problemas de lesiones desde que se unió a los Red Devils en julio de 2022.

Pasó meses en la camilla de tratamiento en su primera temporada en el club tras romperse el metatarsiano en abril de 2023.

Una cirugía correctiva meses después lo descartó hasta enero de 2024.

Poco después de regresar de ese revés, el defensor sufrió otra extraña lesión.

Su rodilla se dobló de manera extraña durante una pelea con Vladimir Coufal del West Ham en febrero de 2024, lo que lo descartó durante ocho semanas.

Lucas Shaw Ha sido titular en los nueve partidos de la Premier League del United a la izquierda de los tres zagueros de Amorim.

Harry Maguire se perdió el triunfo del United por 4-2 sobre Brighton la última vez después de sufrir un golpe en Liverpool, donde anotó el gol de la victoria por 2-1.