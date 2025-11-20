Los jóvenes del MANCHESTER UNITED, Harry Amass y Radek Vitek, están bajo consideración para incorporarse al primer equipo la próxima temporada.

Amass, de 18 años, está cedido en el Sheffield Wednesday del campeonato y el portero Vitek, de 22 años, también juega regularmente en la segunda división cedido en el Bristol City.

El United considera que los cedidos por el campeonato tienen una posibilidad real de abrirse camino en la selección absoluta.

El lateral izquierdo Amass, que debutó con el United contra el Leicester City en marzo, ha sido titular en los 11 partidos del miércoles desde que llegó a Hillsborough el día límite de transferencias.

El portero Vitek ha sido titular en los 15 partidos del Bristol City y ocupa el tercer lugar en la tabla de portería a cero.

Vitek aún no ha debutado con el United, pero impresionó en un amistoso de pretemporada contra el Rosenborg noruego el año pasado.

El United busca apuntalar el departamento de porteros, y es probable que el club saque provecho del número 2 Altay Bayindir, propenso a errores, el próximo año, mientras que la tercera opción, Tom Heaton, se acerca a su 40 cumpleaños.

Si United finalmente decide no integrar a Vitek en su primer equipo, buscarán sacar provecho mientras sus acciones sean altas.

El club ha comenzado a insertar cláusulas de venta y opciones de recompra en las ventas de la academia, asegurándose de obtener una segunda tarifa, potencialmente más alta, en el futuro.

Amass no participó en absoluto en el calendario de pretemporada del United mientras el club esperaba conseguirle un préstamo para toda la temporada.

El miércoles están al final del campeonato con -4 puntos después de que al club se le descontaran 12 puntos por ingresar a la administración.

Pero Amass ha obtenido excelentes críticas y el United busca fortalecer su lado izquierdo el próximo año.

El fichaje de enero, Patrick Dorgu, no ha logrado impresionar, mientras que el recién llegado de verano, Diego León, de 18 años, ha estado jugando con la sub-21.

No se espera que el United retire a Amass o Vitek de sus préstamos en la ventana de transferencias de invierno.

El United fichó a Amass de la academia de Watford cuando tenía 16 años en 2023 y fue suplente no utilizado 16 veces antes de debutar con Ruben Amorim.

El londinense Amass impresionó en la gira de pretemporada por Estados Unidos en 2024, pero el entonces entrenador Erik ten Hag insistió en que todavía no estaba preparado para el fútbol senior.

Amass, que recibió el premio al Jugador Joven del Año Jimmy Murphy la temporada pasada, tiene contrato con el United hasta 2027, al igual que Vitek.