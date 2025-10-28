Manny Pacquiao, de 46 años, CONFIRMA impresionantes conversaciones con Floyd Mayweather, de 48 años, para una revancha histórica que lleva diez años en proceso

MANNY PACQUIAO ha CONFIRMADO que se están llevando a cabo conversaciones para una impresionante revancha contra Floyd Mayweather.

Netflix, la potencia de transmisión más reciente del boxeo, está liderando las negociaciones para una secuela que lleva más de una DÉCADA en proceso.

Pacquiao reveló que las discusiones están en curso y le lanzó el guante a Mayweather.

Le dijo a SunSport en Manila: “Mientras Floyd regrese. Estoy activo en el boxeo, es posible”.

“Hay una conversación. Como dije, estoy feliz de comenzar a hablar, discutir sobre una posible revancha con Floyd.

“Por supuesto, hay una buena posibilidad de tener una revancha porque todavía estoy activo; sólo si él regresa será posible”.

Mayweather resolvió años de debate con su victoria por puntos sobre Pacquiao en 2015, que rompió todos los récords del boxeo.

Encima £ 500 MILLONES se obtuvo sólo de sus 4,4 millones de ventas de pago por evento en Estados Unidos, con otros 55 millones de libras esterlinas acumulados en la venta de entradas.

Pero a pesar de los ingresos alucinantes, la revancha no se materializó, aunque siempre se negó a irse.

Pacquiao afirmó que se rompió el manguito rotador en un sparring apenas un mes antes de la pelea más lucrativa del boxeo y que le negaron inyecciones antiinflamatorias.

Mientras continúa la agonizante espera de diez años por la redención, Pacquiao dijo: “He estado motivado desde después de la pelea.

“Después de la operación, estaba bien para volver al ring y pelear de nuevo. En este momento, Dios es bueno y me da fuerzas y buena salud para continuar mi carrera como boxeador”.

Mayweather, de 48 años, se retiró dos años después del éxito de taquilla, venciendo a Conor McGregor, de 37 años, de la UFC, para cerrar con un récord perfecto de 50-0.

Pero el ícono estadounidense se ha mantenido en el ring boxeando en exhibiciones contra estrellas del mundo del boxeo, las MMA y las redes sociales.

El último fue en agosto de 2024 contra el nieto del notorio jefe de la mafia John Gotti.

Mientras tanto, Pacquiao, de 46 años, regresó después de cuatro años de ausencia en julio para una controvertida oportunidad por el título mundial de peso welter del CMB contra Mario Barrios, de 30 años.

Se consideró que el gran filipino, campeón en OCHO divisiones, tuvo la mala suerte de fracasar en su intento por el título y se quedó con sólo un empate.

Pero con una revancha contra Mayweather nuevamente en el marco, Pacquiao advirtió: “Yo también soy un luchador. No estoy esquivando a nadie. Puedo pelear contra cualquiera”.

Netflix está listo para pagar el dinero para que Pacquiao se enfrente a Mayweather, previsto para el próximo año en Las Vegas.

Los gigantes del streaming irrumpieron en la escena del boxeo en noviembre pasado cuando Jake Paul venció a Mike Tyson, con más de 100 MILLONES sintonizando.

La victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez también atrajo a 43 millones de espectadores de Netflix, mientras que Paul se enfrenta a Gervonta Davis en una pelea de exhibición el 14 de noviembre.

Queda por ver si Mayweather regresará para poner en juego su preciado récord, a pesar de las continuas burlas al respecto.

Pacquiao también firmó como vicepresidente de IBA Pro, anteriormente conocida como AIBA, que perdió su reconocimiento olímpico en 2023 por acusaciones de corrupción.

Continúan albergando eventos de campeonato mundial amateur, pero ahora se han trasladado al mundo del boxeo profesional.

Y Pacquiao está promocionando Thrilla en Manila 2, con el nieto de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, peleando 50 años después de la famosa victoria de la leyenda del peso pesado sobre Joe Frazier.

Pacquiao dijo: “Nunca imaginé que podría promocionar este aniversario de Ali-Frazier 2.

“Es un honor y un privilegio promover este aniversario. Aún es tan grande, la pelea es nuestra historia en el boxeo, una de las peleas más grandes de la historia”.