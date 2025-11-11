Marc Guehi será reemplazado en el equipo de Inglaterra para los enfrentamientos entre Albania y Serbia por la estrella del Chelsea Trevoh Chalobah

El defensa del CHELSEA Trevoh Chalobah ha sido convocado para jugar con Inglaterra y sustituir al lesionado Marc Guehi.

Chalobah, de 26 años, se unirá a los Tres Leones y al ex técnico Thomas Tuchel para sus últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Serbia y Albania.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Tuchel le dio a Chalobah su debut en el Chelsea cuando estaba a cargo de los Blues en 2021, ganando la Liga de Campeones, pero lo ha utilizado con moderación desde que asumió el puesto de Inglaterra.

El joven de 26 años recibió su Inglaterra También debutó Tuchel, en la derrota ante Senegal a principios de este año.

Después de eso, no fue convocado en ninguno de los dos últimos parones internacionales.

Chalobah ha jugado mucho con el Chelsea esta temporada en ausencia de Levi Colwill, quien se perdió la mayor parte de la temporada por lesión, y sus actuaciones han recibido críticas mixtas.

‘NUNCA OLVIDADO’ Futbolista de 18 años muere tras ser asesinado “mientras su hermano limpiaba el arma”

Pero claramente ha hecho lo suficiente para impresionar a Tuchel, quien ha estado en Stamford Bridge en varias ocasiones observando a su antiguo club, que alberga a muchas estrellas potenciales de la Copa Mundial de Inglaterra 2026, incluidas Chalobah, Reece James, Liam Delap y Cole Palmer.

Guehi se ha visto obligado a perderse el descanso debido a una lesión sufrida con el Crystal Palace en su choque de la Conference League contra el AZ Alkmaar.

Y Chalobah no es la única incorporación probable, ya que también se espera que Anthony Gordon y Nick Pope sean reemplazados en los próximos días, después de haber recibido golpes por Newcastle.

Anteriormente, Tuchel afirmó que Chalobah tuvo la mala suerte de quedar fuera de su equipo de septiembre para enfrentarse a Andorra y Serbia.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

Pero el alemán llamó la atención al incluir en su lugar a la estrella del Bayer Leverkusen, Jarrell Quansah.

Chalobah ha jugado diez de los 11 partidos del Chelsea en la Premier League esta temporada.

Ha marcado dos goles para los Blues, pero también fue criticado tras ser expulsado contra Brighton en septiembre. Su equipo perdió 3-1.

Inglaterra entrará los juegos ante Serbia y Albania sin presión tras ya clasificarse para el Mundial de 2026.

Los hombres de Tuchel han ganado sus seis partidos de la fase de grupos sin encajar un solo gol y anotando 18 en el proceso.

Pero tendrán que superar el próximo etapa sin la presencia de Guehi, a pesar de que fue titular en cuatro partidos con Tuchel este año.

Glasner dijo que no se espera que la lesión sea a largo plazo, pero dijo que el jugador sentía mucho dolor.

El alemán dijo: “De la noche a la mañana no pudo dormir“Fue muy doloroso y al día siguiente lo evaluamos y tenía un fuerte hematoma en el hueso”, dijo Glasner. Cielo Deportes.

‘MI VERDAD’ La estrella de TikTok Brittany Miller rompe el silencio en un video entre lágrimas después de fingir cáncer CALLE INTELIGENTE El trabajo de la calle principal que paga £ 120 mil al año, con descuentos por valor de £ 1,5 mil

“Los últimos dos días caminaba con muletas y ni siquiera podía pisar el pie.

“Afortunadamente no hay nada roto, pero en este momento ni siquiera puede caminar. Parece que lo hará”. señorita inglaterra“Pero después, quizás en 10 o 14 días pueda volver a entrenar y estar disponible nuevamente”.