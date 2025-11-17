Marineros adquieren al relevista Robinson Ortiz en canje con Dodgers

Fue un domingo ajetreado para los Marineros, quienes anunciaron al final del día que habían completado un intercambio de lanzadores de ligas menores en un intercambio con los Dodgers.

Uno de los objetivos de Seattle en esta temporada baja es reforzar el bullpen y, específicamente, agregar un relevista zurdo. Lo hicieron adquiriendo al zurdo Robinson Ortiz de los Dodgers a cambio del derecho Tyler Gough.

Ortiz, de República Dominicana, de 25 años, terminó la temporada 2025 con Triple-A Oklahoma City, registrando efectividad de 2.76 en 16.1 entradas con nueve bases por bolas y 14 ponches en 15 juegos.

En 48 apariciones en ligas menores entre Doble-A y Triple-A en 2025, Ortiz tuvo efectividad de 3.19 en 59.1 entradas con 33 bases por bolas y 72 ponches.

La plantilla de 40 hombres de los Marineros ahora cuenta con 39 jugadores.

Gough, de 22 años, fue la selección de novena ronda del draft de 2022 de los Marineros procedente de la escuela secundaria en San Juan Capistrano, California. No lanzó en 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.