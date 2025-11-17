Mark Selby gana el título de Campeón de Campeones de billar por valor de £150.000 mientras el nervioso Judd Trump se queja de las pelotas

El HÉROE DE LA CIUDAD Mark Selby emocionó a los fanáticos locales en Leicester cuando ganó el Campeón de Campeones.

Selby, que nació y se crió en la ciudad de East Midlands, venció a Judd Trump 10-5 para levantar el título de £150,000.

El partido se selló en el cuadro 15 con un quiebre final de 132 en la vuelta de la victoria, su tercer siglo en cuadros sucesivos.

El Leicester Jester, de 42 años, ganó el WST Classic en casa en marzo de 2023, pero esto supera con creces ese logro, especialmente porque se enfrenta al número uno del mundo.

Trump, de 36 años, abrió con un quiebre de 111, pero ahora ha perdido TRES finales seguidas y no levantará ningún trofeo en 2025.

Hubo un momento extraño en el cuadro 11 cuando Trump se quejó de la calidad de la bola blanca pero luego pidió que le quitaran una bola de reemplazo después de una mala ruptura.

Selby dijo: “Esto es especial. El Campeón de Campeones es como una réplica de los maestros. Sólo entran los mejores jugadores.

“Jugar contra Judd en otra final fue otro privilegio para mí. La única vez que lo había enfrentado antes en una final (de ranking) fue en 2011.

“Jugué bien de principio a fin y tenía que hacerlo, especialmente contra un jugador de clase como Judd. Tenía que estar en mi juego A para tener alguna oportunidad.

“Me sentí bien en mi juego los últimos días. Me sentí confiado. Es lindo Verme jugar así en un ambiente de partido, parece que ha pasado un tiempo para jugar ese nivel”.

Trump, que ha tenido problemas con las señales la semana pasada, dijo: “No hay nada positivo.

“Felicitaciones a Mark, fue el mejor jugador de toda la semana.

“Se merecía totalmente ganar este trofeo. Lindo para que gane en leicester.

“Para ser honesto, no pude ganar con esa señal. No voy a poner excusas. Elegí usar esa señal.

“No puedo acostumbrarme. Luché en la mesa. No sabía hacia dónde apuntar.

“Mark me presionó y anotó muchísimo. Demostró por qué es uno de los grandes del juego”.