Marshall vence a Eagle Rock por el título de fútbol americano de bandera de la City Open Division

Nadie puede decir que Los Angeles Marshall no ganó el campeonato de fútbol americano de bandera de la División Abierta de la Sección de la Ciudad.

Después de derrotar al primer preclasificado San Pedro en las semifinales, los Barristers, cuarto preclasificado, acabaron con la potente ofensiva del segundo preclasificado Eagle Rock para ganar 20-0 en la final el sábado por la noche en Garfield High.

Jaylin Macías corrió cuatro yardas para el primer touchdown de Marshall en el primer cuarto, lanzó un pase de touchdown a Bea Coldinera en el segundo cuarto y corrió 15 yardas para el touchdown decisivo a mitad del tercero.

“Una vez que llegamos a los playoffs, trabajamos muy duro y nos lo tomamos muy en serio porque este es el último año para muchos de nosotros, incluyéndome a mí”, dijo Macías, quien ha sido el mariscal de campo de los Barristers durante tres años y también juega como extremo izquierdo en el equipo de fútbol de la escuela, ganando los honores de Jugador Más Valioso del All-City y de la Liga Norte en ambos deportes. “Si puedo, intento pasarlo, pero si veo verde, corro. He soñado con ganar al City desde que era un novato. Conseguimos el segundo puesto en el fútbol”. [in Division I] el año pasado, así que eso fue lo más cerca que estuve antes de esto”.

El mariscal de campo de LA Marshall, Jaylin Macías, celebra una carrera de touchdown con su compañero de equipo Bailey Avilez (3) en el primer cuarto de la final de fútbol americano de bandera de la División Abierta de la Sección de la Ciudad el sábado por la noche. (Steve Galluzzo / Para The Times)

El mariscal de campo de los Eagles, Nylah Moore, ingresó al concurso habiendo pasado para 3,324 yardas y 51 touchdowns, pero fue capturada 10 veces, incluidas tres jugadas seguidas en una serie por una agresiva defensa de Marshall que le dio poco tiempo para lanzar.

Eagle Rock (20-2) superó a Marshall 7-0 en la liga el 3 de octubre, tres semanas antes de sufrir su única derrota en la temporada regular, 18-7 en Wilson.

La final se pospuso una semana debido a la lluvia y el entrenador de los Barristers, Shane Gerard, aprovechó al máximo el tiempo extra para idear un plan de juego.

“Tuvimos toda una semana para prepararnos y afinar los errores que cometimos la última vez”, dijo. “Queríamos presionar al mariscal de campo con dos blitzers y obligarla a lanzar antes de que quisiera”.

Gerard cree que el camino de su equipo hacia un campeonato comenzó mucho antes de que comenzara la temporada. “Todo comenzó en marzo cuando nos inscribí en torneos importantes como JSerra y Hueneme. Jugamos contra algunos de los mejores equipos del país y eso fue a propósito”, dijo, “para que cuando volvamos a la competencia del City podamos decir cualquier cosa que nos echen, estamos listos”.

El mariscal de campo de Eagle Rock, Nylah Moore, es expulsado del bolsillo por Charlie Gibson de LA Marshall en el juego de campeonato de fútbol americano de bandera de la División Abierta de la Sección de la Ciudad en Garfield High School el 22 de noviembre de 2025. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Marshall (20-10) controló el balón durante la mayor parte de la primera mitad, lo que obligó a los Eagles a hacer triples en tres ocasiones.

“Como mariscal de campo, tienes que aceptar lo que te dan, y Jaylin lo hizo”, dijo Gerard, cuyos jugadores lo rociaron con agua helada después de la ceremonia de premiación. “Cuando la presionaron, ella encontró sus controles e hizo las jugadas que necesitaba para sostener sus impulsos”.

Ambos equipos perdieron ante el eventual campeón Banning en la División abierta el año pasado, Marshall en los cuartos de final y Eagle Rock en las semifinales.

DIVISIÓN I

La receptora de Carson, Kiara Chukwudi, celebra después de anotar un touchdown en el segundo cuarto de la final de fútbol americano de bandera femenina de la División I de la ciudad contra El Camino Real el sábado. (Steve Galluzzo / Para The Times)

El mariscal de campo Soriya Maulupe lanzó pases de touchdown a Melody Romero, Island Savai Le’i y Kiara Chukwudi en la primera mitad, y la defensa de Carson hizo el resto en una victoria decisiva por 18-6 sobre El Camino Real.

Los Colts, octavos preclasificados (11-12-2), forzaron tres despejes y dos pérdidas de balón en la segunda mitad. Carson se convirtió en la tercera escuela de la Marine League en ganar un título de la Ciudad en los tres años que la sección ha sancionado el deporte, uniéndose a Banning y Narbonne, quienes capturaron los títulos del Abierto y la División I el otoño pasado.

Después de la intercepción de Lenci Mohrman en lo profundo del territorio de El Camino Real con 1:09 restantes, los Royals (11º preclasificados) (10-7-1) evitaron la blanqueada con una carrera de siete yardas del mariscal de campo Tayla Haim.

El Camino Real blanqueó a Cleveland 26-0 por la corona de la División II el año pasado.

DIVISIÓN II

La mariscal de campo de Sun Valley Magnet, Daisy Muniz, lanza la pelota justo antes de que su bandera sea retirada por la corredora de San Fernando, Kaylie Lowe, durante el partido de fútbol americano de bandera del campeonato de la División II de la Sección de la Ciudad el sábado. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Daisy Muñiz lanzó tres pases de touchdown y Sun Valley Magnet tuvo cuatro intercepciones para contener a San Fernando 20-12.

Griselda Roca anotó en una recepción de 45 yardas en la segunda jugada de las Pioneros desde la línea de golpeo, interceptó un pase al final de la primera mitad y le quitó el balón al receptor de San Fernando, Cami Bermúdez, en la línea de gol en cuarta oportunidad para preservar la ventaja de las Pioneros con 9:09 por jugarse.

La intercepción de Ashley Carias en la yarda 25 de los Pioneers con 29 segundos restantes aseguró la victoria para Sun Valley Magnet (16-2), primer favorito.

Bermúdez atrapó dos pases de touchdown de Fátima Palafox, el primero desde 20 yardas que empató el marcador 6-6 en el primer cuarto y el segundo, de 11 yardas al final del tercer cuarto, para los Tigres, terceros preclasificados (11-11).

DIVISIÓN III

Bellamarie Luster anota el touchdown ganador, el tercero del juego, en el último cuarto de la victoria de Westchester por 37-32 en el campeonato de fútbol femenino de bandera de la División III de la Sección de la Ciudad el sábado.

La estudiante de segundo año Bellamarie Luster anotó tres touchdowns, incluido el puntaje decisivo en un pase de 53 yardas con 8:42 por jugarse, cuando Westchester derrotó a Hawkins, 37-32.

Los equipos se combinaron para 53 puntos en la primera mitad. Un golpe de mariscal de campo de Kaylee Mitchell le dio a los Comets (10-4), cabeza de serie número 13, una ventaja de 31-18 a principios del tercer cuarto, pero carreras anotadoras consecutivas del mariscal de campo Desire Bravo le dieron a los Hawks (17-9), segundos cabezas de serie, una ventaja de un punto de cara al cuarto.