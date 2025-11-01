Mater Dei remonta una desventaja de 21 puntos para sorprender a San Juan Bosco

Mater Dei perdía 24-3. El título de la Trinity League parecía destinado a pertenecer a St. John Bosco, otra victoria para coronar un invicto del equipo número uno del país.

Hasta que Chris Henry Jr. emergió para dos touchdowns y 214 yardas en cinco recepciones.

“Podría ser una estrella de la pista”, dijo el entrenador de Mater Dei, Raúl Lara, refiriéndose a la recepción de touchdown de 70 yardas de Henry cerca del final del segundo cuarto.

Hasta que Kayden Dixon-Wyatt tomó el control junto con su compañero de equipo (ambos compromisos de Ohio State) y encendió los quemadores para tres anotaciones en la segunda mitad.

“Me gustaría poder ser el mariscal de campo”, bromeó Lara sobre sus receptores abiertos senior.

Poner a prueba al cuerpo de receptores abiertos de Mater Dei, quien superó al impresionante trío de receptores comprometidos de la División I de los Bravos, dejó a St. John Bosco desafortunado el viernes por la noche en Bellflower. Mater Dei (7-2, 4-1) terminó con una racha de 33-7, Ryan Hopkins lanzó cinco touchdowns en ese lapso para ayudar a las Monarchs a derrotar a St. John Bosco 36-31 en una remontada.

CJ Lavender Jr. de Mater Dei High salta alto para hacer una intercepción durante el juego contra St. John Bosco el viernes por la noche. (Craig Weston)

Hopkins completó 13 de 21 pases para 295 yardas y cinco touchdowns.

Todas las dudas sobre la campaña de la temporada regular de los Monarchs podrían estar a punto de desaparecer ya que el dominio de la segunda mitad confirmó un año más en el que Mater Dei posee al menos una parte del título de la Trinity League.

Dado que Santa Margarita (7-3, 4-1) también ganó el viernes, derrotando a JSerra 41-14, los Eagles, junto con Mater Dei y St. John Bosco (9-1, 4-1) obtuvieron una parte de la corona de la Trinity League.

Las gradas defensivas prepararon jugadas como la captura de touchdown de 70 yardas de Henry para reducir la ventaja de los Bravos a siete con 4:12 restantes en el tercer cuarto. El back defensivo de Mater Dei, CJ Lavender Jr., forzó y recuperó un balón suelto en el primer cuarto para preparar los primeros puntos de las Monarchs: un gol de campo.

Lavender luego interceptó al mariscal de campo de segundo año de St. John Bosco, Koa Malau’ulu, dos veces más.

Una selección creó un touchdown en bandeja de plata para Dixon-Wyatt, quien terminó con cuatro recepciones para 46 yardas y tres touchdowns, mientras que la otra pérdida permitió a Mater Dei sellar el juego en cuarta y 10 desde su propia línea de 10 yardas.

“Cualquier cosa que él lanzara, yo iba a ir a buscarlo”, dijo Lavender, quien ahora tiene siete intercepciones en lo que va de temporada, el máximo del equipo.

El receptor de Mater Dei, Chris Henry Jr., lanza un pase por encima del hombro por delante de dos defensores de St. John Bosco el viernes por la noche. (Craig Weston)

Antes de la intercepción final, que se produjo cuando restaban 1:34 del juego, St. John Bosco conducía. Un penal antideportivo incluso proporcionó a los Bravos en primera y a centímetros de la línea de gol.

Pero una mala jugada a Malau’ulu empujó a los Bravos hacia atrás hasta la yarda siete. Una carrera para perder llevó a St. John Bosco a la yarda 10 que luego condujo a una intercepción.

Henry, que no había jugado desde el 10 de octubre contra Orange Lutheran, dijo que estaba ansioso por volver al campo para jugar contra St. John Bosco.

“Fue realmente difícil”, dijo Henry sobre su tiempo fuera del campo. “Pero estaba listo para un juego como este”.

Henry tendrá muchas más oportunidades en los playoffs de la División 1 de la Sección Sur de CIF, a partir de la próxima semana.

El trío de equipos de la Trinity League probablemente verá a Sierra Canyon (10-0), que terminó su campaña ganadora de la Mission League con una victoria de 52-3 sobre Loyola, entre los equipos a los que podrían enfrentarse en los playoffs.