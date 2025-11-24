Matthew Stafford está jugando tan bien como cualquier mariscal de campo para los Rams

Se está construyendo un crescendo, y sería mejor que los Rams lo ignoraran.

Pueden suceder tantas cosas de una semana a otra en la NFL (mira la derrota de Filadelfia ante Dallas) que los Rams no pueden sentirse demasiado cómodos, incluso con la forma en que están jugando.

En los últimos cinco juegos, que culminaron con su aplastante victoria de 27 puntos sobre Tampa Bay el domingo por la noche, los Rams han superado a sus oponentes en el primer cuarto, 63-3.

Matthew Stafford ha lanzado 27 pases de touchdown sin intercepción.

En cuatro de los juegos de esta racha ganadora de seis juegos, la defensa de los Rams ha permitido 10 puntos o menos.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza lo que salió bien para los Rams en su victoria por 34-7 sobre los Tampa Bay Buccaneers en el SoFi Stadium el domingo por la noche.

Pero es incómodamente temprano para que alguien en la organización esté pensando en Santa Clara en febrero. Los Rams necesitan jugar con las anteojeras puestas. Sí, se han asegurado el puesto número 1 de la NFC por el momento, pero tienen una ventaja de un juego sobre los Eagles, quienes los vencieron a principios de esta temporada y por lo tanto tienen el desempate. No hay margen de maniobra.

La trayectoria de planeo es muy diferente a la de 2021, cuando los Rams terminaron ganando el Super Bowl en su campo local. Esa temporada, terminaron 0-3 en partidos de noviembre.

Esto se parece más a 2018, la segunda temporada de Sean McVay, cuando el último juego antes del Día de Acción de Gracias fue un clásico instantáneo en el Coliseum, Jared Goff y los Rams vencieron a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, 54-51.

No se puede ignorar que estamos viendo algo especial en Stafford, quien toma el centro, escanea el campo y lanza un láser con notable confiabilidad. Procesa con la velocidad de la IA.

Fue hace 10 años en el Levi’s Stadium que Peyton Manning de Denver, mariscal de campo de su segunda franquicia, ganó su segundo anillo de Super Bowl y decidió retirarse.

¿Podría ser Stafford? Segunda franquicia. Potencial para un segundo anillo. Por otra parte, el cuerpo de Manning se estaba desmoronando y no estaba en la cima de su juego. Esos Broncos corrieron el balón y tuvieron una gran defensa.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, calienta antes de la victoria por 34-7 sobre los Buccaneers en el SoFi Stadium el domingo. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Por el momento, Stafford está jugando tan bien como cualquiera que haya desempeñado esa posición. No se parece en nada a un hombre de 37 años que se perdió el campo de entrenamiento por problemas de espalda.

Su racha de 27 pases de touchdown sin selección es, según Elías, la racha más larga de cualquier jugador desde que se registró por primera vez jugada por jugada en 1978.

“Es difícil conceptualizar el hecho de que puedes lanzar, poner el balón en la zona de anotación tanto tiempo”, dijo el receptor de los Rams, Davante Adams, quien tiene 12 recepciones de touchdown esta temporada. “La mayoría de los mariscales de campo no pueden lanzar 27 pases sin realizar una selección”.

Stafford es el principal candidato a Jugador Más Valioso, y esta podría ser la temporada que le asegure un busto de bronce en Canton.

En cuanto a la poesía de él saliendo del escenario más grande como lo hizo Manning, eso es todo fútbol de fantasía ahora, especialmente cuando queda más de una cuarta parte de la temporada regular.

(Una conjetura un poco más prematura: no es inconcebible que los Rams y los New England Patriots puedan enfrentarse en el Super Bowl por tercera vez).

Lo que es irrefutable es que los Rams están continuamente profundizando su presencia en el mercado de Los Ángeles. Establecieron su récord de asistencia en la temporada regular el domingo por la noche (75,545 boletos distribuidos), superando la marca que establecieron una semana antes con un partido en casa contra Seattle.

De esto hablaba el propietario de los Rams, Stan Kroenke, cuando trajo al equipo de regreso en 2016 y cuando construyó el estadio SoFi con la idea de hacer del campus de casi 300 acres un centro de gravedad en la costa oeste.

No es solo el hogar de los Rams y los Chargers, sino que es el papel integral que desempeñará el estadio en la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos de 2028 y, a principios de 2027, el segundo Super Bowl que albergará. No importa cómo se sienta acerca de que UCLA intente escapar de su acuerdo con el Rose Bowl, hay una razón por la que la escuela ha centrado su atención en SoFi.

Kroenke siempre le dijo a su equipo de desarrollo que no alcanzar a Los Ángeles sería un gran error, que la oportunidad aquí era inmensurable.

“A veces, cuando eres un promotor inmobiliario, creo que tienes que ser tremendamente optimista”, dijo Kroenke a Los Angeles Times. “Te encuentras con tantos problemas… Con la NFL, viste lo difícil que era todo eso. Así que tenías que ser optimista.

“Entonces tienes una noche como esta, y es simplemente increíble”.

El ala defensiva de los Rams, Kobie Turner, reacciona durante las presentaciones de los jugadores antes de enfrentarse a los Buccaneers el domingo en el SoFi Stadium. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

El estadio era ruidoso y abrumadoramente azul, con sólo unos pocos fanáticos de Tampa Bay. Eso es progreso.

El peligro para los Rams ahora es bajar la guardia. Viajarán por todo el país el próximo fin de semana para jugar en Carolina, un equipo que ganó cuatro de cinco no hace mucho, incluida una sorpresa ante Green Bay.

En su conferencia de prensa posterior al partido, se le preguntó al esquinero Cobie Durant cómo se siente tener el puesto número uno en la conferencia.

“No lo sabía”, dijo, sonando gratamente sorprendido. “No sigo el ritmo de eso”.

Respuesta inteligente.