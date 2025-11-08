Matthew Stafford y Rams ansiosos por vengar su desgarradora derrota ante los 49ers

Han pasado poco más de cinco semanas.

Pero para los Rams eso parece haber sido hace mucho tiempo.

El 2 de octubre, los 49ers de San Francisco llegaron al SoFi Stadium y le propinaron a los Rams su segunda derrota en cuatro semanas, una derrota en tiempo extra 26-23 en “Thursday Night Football” que terminó cuando los 49ers detuvieron al corredor Kyren Williams en cuarta y una en la yarda 11 de los 49ers.

Gary Klein analiza lo que necesita saber para el enfrentamiento del domingo entre los Rams y los 49ers de San Francisco en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Mucho ha cambiado para los Rams que derrotaron.

En las victorias sobre los Baltimore Ravens, los Jacksonville Jaguars y los New Orleans Saints, la ofensiva de los Rams amplió su alcance al utilizar cuatro alas cerradas, el receptor Davante Adams emergió como la esperada amenaza de la zona roja y el mariscal de campo Matthew Stafford está disfrutando de uno de los tramos más productivos y eficientes de sus 17 años de carrera.

Los Rams han derrotado en gran medida a tres oponentes consecutivos con un frente defensivo dominante, un cuerpo de apoyadores constante y una secundaria en mejora.

Sin embargo, una fase permaneció igual: el juego de patadas ha sido un lastre.

Pero los Rams abordaron la situación firmando al veterano centro largo Jake McQuaide y trayendo a Harrison Mevis para competir con el pateador Joshua Karty.

“Ha habido mucho crecimiento”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay, sobre el equipo en general. “Lo más importante que puedo decir es que estoy satisfecho con la forma en que comenzamos rápido, jugamos bien el balón complementario y pudimos tomar algunas ventajas”.

Los Rams comenzaron lento en su primer enfrentamiento contra los 49ers, quienes tomaron la primera posesión y condujeron para un touchdown. A principios del segundo cuarto, los Rams perdían 14-0.

“No salimos calientes, les permitimos anotar el primer strike y estuvimos luchando por el resto del juego”, dijo el tackle defensivo de los Rams, Kobie Turner. “Entonces, tenemos que salir calientes”.

En los tres juegos que siguieron, los Rams lideraban o estaban empatados en el medio tiempo y limitaron a sus oponentes a 10 puntos o menos en victorias que los ayudaron a empatar con los Seattle Seahawks por el primer lugar de la NFC Oeste.

“Es emocionante poder ver eso regresar y poder mostrar nuestro crecimiento”, dijo Turner, “y, con suerte, poder hacer una declaración al resto de la NFC Oeste, al resto de la NFC, al resto de la liga de que somos el equipo a seguir”.

Stafford y la ofensiva de los Rams han dado un espectáculo en los últimos dos partidos.

“No falla”, dijo el receptor de los Rams, Puka Nacua, “y siento que el nivel de confianza con el que juega ahora mismo se está contagiando a todos los demás”.

Stafford, de 37 años, siguió una actuación de cinco touchdowns contra los Jaguars en Londres con cuatro pases de touchdown en la victoria del domingo pasado por 34-10 sobre los Saints.

“Hombre, todavía lo lanza”, dijo el coordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh, a los periodistas del Área de la Bahía. “Su talento con el brazo sigue siendo ridículo”.

Stafford lidera la liga con 21 pases de touchdown y sólo dos intercepciones. No ha tenido un pase interceptado en cinco juegos, empatando el período más largo sin intercepciones de su carrera.

El “dominio total” de Stafford últimamente no es diferente de lo que McVay ha visto en Stafford durante las más de cuatro temporadas del mariscal de campo en Los Ángeles.

“Todo el mundo le da mucha importancia a estos números, pero lo que sí creo que está haciendo un gran trabajo es que tampoco está dejando la pelota en peligro”, dijo McVay. “A veces puedes tener selecciones bajas, es posible que hayas tenido algunas jugadas dignas de perder, él ha sido realmente genial con eso”.

Después de luchar por momentos para establecer una conexión consistente con Stafford en los primeros cinco juegos, Adams tiene cinco recepciones de touchdown en zona roja en los últimos dos juegos.

Lidera la NFL con ocho recepciones de touchdown y las 111 recepciones de touchdown de su carrera lo ubican en el octavo lugar de todos los tiempos.

“Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo en la liga, especialmente en la zona roja”, dijo Stafford. “Tiene cientos y pico de touchdowns y es realmente impresionante ver lo que puede hacer en un área pequeña, tanto en la línea de golpeo como en el punto de recepción”.

Adams dijo: “Básicamente, si quieren enfrentarse uno a uno, nos gusta ese enfrentamiento”.