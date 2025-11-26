“Me encanta ganar otro Campeonato Mundial… Soy capaz”

La superestrella del SNOOKER, Ronnie O’Sullivan, aspira a batir récords por su octava corona del Campeonato Mundial.

Los nombres más importantes del deporte regresarán al Crucible, en Sheffield, el 18 de abril de 2026.

O’Sullivan consiguió el premio en 2022, lo que le permitió igualar a Stephen Hendry como el ganador más prolífico del Campeonato Mundial.

Y el Rocket considera que todavía tiene la calidad para mejorar y quedar claro como poseedor del récord de la competencia.

Pero O’Sullivan admitió que el requisito mínimo es seguir divirtiéndose cuando tiene el taco en la mano.

El alfarero de Essex, de 49 años, dijo a TNT Sports: “Creo que todavía soy capaz de ganar torneos.

“Me encantaría ganar otro Campeonato Mundial, de verdad que lo haría.

“Sólo quiero jugar bien. Creo que lo fundamental es simplemente disfrutar el juego, sin importar ganar torneos.

“Para mí, la cuestión es simplemente: ¿me estoy divirtiendo? ¿Siento que quiero seguir el caso?

“Creo que eso es lo más importante. Y si pude ganar algunos torneos más adelante, fantástico”.

“Pero estoy feliz y emocionado de seguir disfrutando del juego, que es lo más importante”.

O’Sullivan se coronó campeón del mundo en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 y 2020 antes de retroceder los años en 2022.

Pero no ha conseguido trofeos desde que ganó el Masters Mundial de Snooker de la Temporada de Riad 2024.

Y O’Sullivan ha insinuado que podría saltarse el Masters en enero porque quiere pasar más tiempo en Dubai.

El número 5 del mundo ha ganado 23 títulos de la Triple Corona desde que se convirtió en profesional en 1992, mientras que ha ganado 41 eventos de ranking en total.

Zhao Xintong es el campeón mundial defensor, después de haber derrotado a Mark Williams en la final en mayo.