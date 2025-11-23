Michael Owen critica extrañamente al as ‘egoísta’ del Chelsea por su exhibición ‘mixta’ contra Burnley y luego admite: ‘Me gusta este muchacho’

LIAM DELAP dejó confundido al centurión de la Premier League Michael Owen por su actuación ante el Burnley.

El delantero del Chelsea no logró marcar en Turf Moor, pero aun así mostró destellos para impresionar a Owen.

Delap aún no ha abierto su cuenta de la Premier League con el Chelsea, ya que se perdió dos meses por lesión y recibió una tarjeta roja en su primer partido a finales de octubre.

En declaraciones a Premier League Productions, Owen analizó su impacto: “Siento que hay una mezcla de cosas.

“Me gusta bastante este muchacho, siento que tiene mucho que ofrecer, creo que es bastante crudo y que puede mejorar”.

Delap solo tocó el balón 19 veces en sus 66 minutos sobre el terreno de juego y fue sustituido por el lateral derecho Malo Gusto con Joao Pedro desplazado al frente.

El jugador de 23 años aún logró dos tiros, pero ambos salieron desviados, y Owen cree que podría haber aprovechado más sus oportunidades.

Al observar uno de esos esfuerzos en la primera mitad, cuando Delap avanzó con el balón solo para disparar un tiro muy alto y desviado, Owen dijo: “Creo que en esta situación necesita ser un poco más altruista.

“Probablemente podría haberlo superado un par de veces.

“Si juega esta pelota en [to Pedro Neto, on his right] y corre para llevarse al defensor, dejará a Neto con un mano a mano en esta zona.

“Creo que tiene que hacer eso en lugar de ser un poco egoísta y pensar que va a marcar un gol por su cuenta.

“Hace un tiro desde 25 yardas y no es genial”.

Sólo Jamie Gittens, que asistió al primer gol de Pedro Neto, tuvo menos toques que Delap en la primera mitad para el Chelsea.

Zian Flemming, del Burnley, fue el único otro jugador que recibió menos balón.

Delap también completó la menor cantidad de pases que cualquier titular del Chelsea mientras continúa su espera para encontrar la red.

El ex jugador del Ipswich Town, que anotó 12 goles en la liga la temporada pasada, logró su segunda aparición con el Chelsea en el Mundial de Clubes durante el verano y siguió con un penalti en un amistoso, pero no ha podido mantener esa forma.

Owen añadió: “Necesita ser consciente de todo este espacio [in Chelsea’s half] es suyo.

“Necesita estar ahí antes que el defensor. No puede esperar, no puede estar a la defensiva”.

Delap creó una oportunidad antes de ser eliminado, encontrando espacio para correr detrás de la defensa de Burnley antes de ser desposeído de una buena posición.

Owen dice: “Esto es lo que le encanta, esto es en lo que veo que es genial.

“Con todo este espacio detrás, le encanta correr detrás.

“Está ahí si hubiera alguien con el balón que fuera un poco más consciente de sus carreras. Me gusta eso de él, es muy bueno en eso”.

“Creo que con un poco de entrenamiento, este tipo podría ser un muy buen jugador”.

Chelsea activó la cláusula de rescisión de £ 30 millones de Delap que se activó después de que Ipswich descendiera.

Sin embargo, ha estado limitado a siete apariciones desde el Mundial de Clubes y se perdió un largo período por una lesión en el tendón de la corva.

El inglés ha visto más tarjetas amarillas (dos, en un partido cuando fue expulsado ante el Wolves en la Carabao Cup) que goles.

El técnico Enzo Maresca, sin embargo, no está preocupado por su nuevo número 9.

Dijo: “Tengan paciencia, no hay duda de que el gol llegará y la forma en que trabajó hoy fue muy importante.

“Liam también es ese tipo de delantero que, como defensor, siempre te preocupa cuando está cerca, así que eso también es bueno para el equipo”.

Maresca y Delap prosperaron juntos en la configuración juvenil del Manchester City.