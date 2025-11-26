Mick Cronin se culpa a sí mismo después de la preocupante derrota de UCLA ante Cal

Fue el tipo de actuación que dejó a Mick Cronin con mucho que criticar, y no se contuvo.

En un monólogo algo apagado tras una derrota que probablemente dejará a su equipo fuera de la clasificación nacional, el entrenador de baloncesto de la UCLA lamentó la actitud de su equipo, la falta de dureza, la incapacidad para anotar tiros libres y la falta de habilidad a pesar de estar lleno de veteranos.

¿Su golpe verbal más duro? Cronin se guardó eso para sí mismo.

“Miren, no estoy contento con nuestro desempeño”, dijo Cronin después del revés 80-72 de los Bruins No. 18 contra California el martes por la noche en el Chase Center, “pero asumiré la culpa. Ustedes pueden leer la hoja de estadísticas, vieron el juego, hacen sus propias evaluaciones, [but] Cuando se trata de juego, cómo jugamos es mi responsabilidad”.

Casi un mes después de iniciada la temporada, podría ser el momento de preocuparse por estos Bruins.

Algunos juegos desiguales durante las primeras semanas podrían ignorarse a medida que un equipo lleno de nuevos jugadores encuentre su equilibrio.

Pero no hubo una explicación razonable para lo que sucedió contra un ex rival de Pac-12 en un enfrentamiento que debería haber despertado algo de intensidad ante una multitud animada. En cambio, la UCLA parecía tener poco interés en estar aquí.

“Su actitud fue mejor”, dijo Cronin sobre los Golden Bears, quienes lograron su primera victoria sobre un equipo clasificado a nivel nacional en las más de dos temporadas del entrenador Mark Madsen. “Vinieron a conseguir una gran victoria, nuestros muchachos pensaron que iba a ser un paseo por el parque, esa es sólo mi opinión”.

Las cosas tocaron fondo para UCLA (5-2) faltando aproximadamente dos minutos cuando el armador Donovan Dent cayó con una aparente lesión en la parte inferior de la pierna y salió cojeando de la cancha.

Cualquier esperanza de regreso terminó formalmente cuando Dai Dai Ames de Cal desató un movimiento cruzado que siguió con un triple para darle a los Golden Bears (6-1) una ventaja de ocho puntos con 1:24 restantes.

Y así, un juego que comenzó con UCLA anotando los primeros ocho puntos terminó con un gemido: Cal acertó 11 de 22 triples y utilizó varias carreras gigantescas para cambiar el impulso a su favor. El alero de los Golden Bears, Chris Bell, fue especialmente imparable, acertando cinco de siete triples en el camino a 22 puntos, mientras que a menudo se encontraba muy abierto.

“La actitud de nuestro equipo fue terrible; ha sido un problema durante un mes”, dijo Cronin. “Afecta el rendimiento. Te subes al ring contra alguien que quiere pelear, le das confianza desde el principio y estás listo para pelear”.

Lo más preocupante para UCLA son las continuas luchas de Dent. La transferencia de Nuevo México que llegó con gran fanfarria difícilmente ha parecido un jugador de primer nivel durante el primer mes de la temporada.

“Tiene que jugar mejor si queremos tener una oportunidad”, dijo Cronin. “De alguna manera, tengo que ayudarlo a hacer eso”.

El resultado de Dent el martes representó un nuevo mínimo. Nunca se vio cómodo mientras acertaba sólo uno de ocho tiros en el camino a tres puntos, el mínimo de la temporada. Sus problemas de tiro durante toda la temporada son particularmente agudos desde la línea de tres puntos (10%) y la línea de tiros libres (56,7%) y sus pases han sido imprudentes en ocasiones.

El guardia de UCLA, Donovan Dent, lleva el balón a la cancha. (Jan Kim Lim / Atletismo de UCLA)

Dent lanzó un pase hacia la esquina, donde no había ningún compañero de equipo, e hizo un pase de rebote que se dirigió hacia la zona de defensa antes de que Trent Perry lo salvara de convertirse en otra pérdida de balón. Dent terminó el partido con casi tantas pérdidas de balón (seis) como asistencias (siete).

Pero no fue el único culpable en un equipo que lideraba por seis puntos a principios de la segunda mitad antes de retirarse.

“Cuando las cosas no van bien, nos ablandamos y entramos en pánico muy rápidamente”, dijo Cronin. “Así que, aunque somos un equipo mayor, nos falta dureza en este momento”.

Como evidencia adicional de su punto, Cronin dijo que las 20 desviaciones de su equipo (robos, tiros bloqueados, pases desviados y balones sueltos recogidos) podrían haber representado un mínimo de cinco años. También estuvo el asunto de que los Bruins anotaron solo 13 de 23 tiros libres y los guardias Jamar Brown y Trent Perry cometieron una falta cada uno después de un tiempo muerto tardío cuando Cronin había dicho expresamente a sus jugadores que no cometieran faltas.

“Un tipo sin balón, que no corre hacia el aro, es un cortador”, dijo Cronin sobre el jugador de Cal que fue hackeado. “Eso es una falta de disciplina y mereces perder”.

Abogando por un papel más importante, particularmente hasta que Dent vuelva a estar en forma, Perry lideró a los Bruins con 19 puntos desde el banco y el delantero Eric Dailey Jr. agregó 17 puntos y siete rebotes, aunque no encontró consuelo en la hoja de estadísticas.

“Obviamente no estábamos contentos”, dijo Dailey sobre la escena en el vestuario después del partido. “Hay muchas caras que no hemos visto antes, así que lo resolveremos”.

El delantero de UCLA Tyler Bilodeau, máximo anotador del equipo, se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince de rodilla que podría dejarlo fuera una semana más o menos. Pero parecía moverse bien mientras realizaba algunos trabajos de regate antes del juego con el entrenador asistente David Singleton.

Quizás regrese pronto, reforzando a un equipo que necesita ayuda significativa.

“Vamos a endurecernos o será un año largo”, dijo Cronin. “No se puede tener una mandíbula de cristal, ya sabes, eso nos da miedo en este momento. Eso me pone nervioso”.