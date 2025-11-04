Mick Cronin se queja después de la aburrida victoria de apertura de temporada de UCLA

Fue el tipo de perorata post-partido que Mick Cronin usualmente guarda para una mala derrota en un momento en el que está tratando de hacer regresar una temporada en la dirección correcta.

Este llegó después de una victoria en el primer partido de la temporada.

Así de pocas conclusiones positivas hubo para UCLA el lunes por la noche en su cancha local.

Después de haber vencido a dos oponentes de calidad en juegos de exhibición, los Bruins, clasificados en el puesto 12, tuvieron grandes dificultades en un juego que contaba contra un equipo de la Conferencia Big Sky.

La mayoría de los problemas llegaron en el lado defensivo.

“Hay tantos errores”, dijo Cronin después de que su equipo lograra una victoria por 80-74 sobre Eastern Washington en el Pauley Pavilion, “me gustaría dedicarme a defender nuestra defensa”.

UCLA siguió siendo derrotada alrededor de la canasta, cediendo 38 puntos en la pintura. Las Águilas encontraron tan poca resistencia que dispararon al 53,7%.

“Quiero decir, si crees que vas a renunciar al 53,7% en tu propio gimnasio en un juego de compra y tendrás un buen año”, dijo Cronin, “no tienes ninguna posibilidad”.

Las esperanzas de sorpresa del este de Washington persistieron hasta que el armador Donovan Dent, haciendo su debut en UCLA después de transferirse desde Nuevo México, capturó un rebote y anotó en un contraataque para extender la ventaja a dos dígitos con 30 segundos restantes.

Cronin dijo que intuía que se avecinaba este tipo de demostración dada la forma en que su equipo reaccionó ante sus victorias en la exhibición. Los Bruins anotaron los primeros 17 puntos al vencer a San Diego State como visitante y mantuvieron una ventaja de 43 puntos en el camino a una paliza sobre UC Irvine.

El guardia del este de Washington, Straton Rogers (12), dispara una bandeja mientras el guardia de UCLA, Jamar Brown (4) y el delantero Tyler Bilodeau (34), defienden durante la primera mitad del lunes en Pauley Pavilion. (Ethan Swope / Prensa Asociada)

Esto fue muy diferente.

“Cuando tienes una actitud equivocada en la vida, ésta aparece”, dijo Cronin. “Pero me culpo a mí mismo porque sabía que esto iba a pasar esta noche y no podía detenerlo, así que fallé estrepitosamente”.

¿Qué hizo Cronin para intentar detenerlo?

“Hoy se dispararon películas, discursos, tiroteos sobre intensidad y [how] Los profesionales aparecen todos los días”, dijo Cronin, “ya ​​sabes, Nick Saban 101 (el proceso es más importante que el oponente) pero los perdí”.

Dent dijo que el equipo tuvo buena energía en la práctica y en la práctica de tiro previa al juego antes de que las cosas cambiaran, y los Bruins esperaban una repetición de sus resultados de exhibición.

“Quiero decir, salimos con la mentalidad de que íbamos a entrar y simplemente eliminarlos”, dijo Dent. “Creo que eso es lo que causó este juego”.

No fue una pérdida total.

Dent reveló una impresionante variedad de movimientos, incluido un pase sin mirar que condujo a una volcada de Xavier Booker y una capacidad para cambiar de velocidad que dejó desconcertados a los defensores. Dent terminó con 21 puntos y nueve asistencias y el delantero Tyler Bilodeau anotó 14 de sus 19 puntos en la segunda mitad en una noche en que los Bruins jugaron sin el delantero Eric Dailey Jr., quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Pero pocos recordarán nada de eso dado lo que sucedió al otro lado de la cancha.

¿Cuáles fueron los mayores problemas a la defensiva?

“La falta de cumplimiento del informe de exploración, una defensa terrible con pick-and-roll, ayuda cuando no deberíamos, rotar al mejor tirador por un no tirador, una defensa posterior vergonzosamente terrible… y todo eso es entrenamiento, la defensa es entrenamiento”, dijo Cronin. “Todo el mundo dice: ‘¿Cómo vas a conseguir que este tipo juegue a la defensiva?’ Bueno, la razón por la que estoy en mi año 23 y soy entrenador en UCLA es que he podido hacerlo”.

Cronin elogió al guardia Jamar Brown por realizar ocho desvíos (robos, bloqueos, pases desviados o balones sueltos recogidos) en una noche en que los Bruins solo lograron 28 como equipo, muy por debajo del umbral de 40 que su entrenador quiere en cualquier juego.

Por lo demás, no había mucho que elogiar. Cronin dijo que tenía un plan si esto continuaba.

“Escuchen, simplemente enviaremos a los muchachos a la banca. Vamos a jugar a la defensiva o ustedes no juegan”, dijo Cronin. “Tal vez sea necesario que alguien desperdicie una tarea en un minuto de juego y luego no juegue el resto del juego”.

Lo que hacía aún más vergonzoso el esfuerzo de la UCLA era quién no hay que defender.

Los Eagles jugaron sin el guardia Andrew Cook, una selección All-Big Sky de pretemporada de Huntington Beach que promedió 16,1 puntos la temporada pasada pero que se espera que esté fuera de juego durante toda la temporada después de romperse recientemente un tobillo en la práctica.

Incluso mientras recorría el Pauley Pavilion en un scooter, Cook pudo realizar algunos tiros antes del juego, rodando por debajo de la canasta y haciendo una finta antes de convertir una bandeja.

Dada la forma en que fueron las cosas, podría haber podido anotar en la defensa de UCLA.

¿Qué sucede a continuación para un equipo con aspiraciones de Final Four que parecía más bien indigno de llegar al torneo de la NCAA? Si bien Cronin dijo que tendría que ver si el lunes humillaba a sus jugadores, podía predecir cómo serían los próximos días.

“Puedo decirles lo que hará, garantizará que nuestras prácticas sean interesantes”, dijo Cronin, en alusión a las sesiones exigentes. “Eso es lo que puedo prometer. Porque depende de mí, al final del día. No estoy siendo gracioso ni nada, ya sabes, tratando de ser lindo al respecto. Es mi trabajo asegurarme de que defendamos. Es mi trabajo asegurarme de que sigamos el informe de exploración. Y es mi trabajo lograr que lo hagan”.