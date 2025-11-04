Micky van de Ven anota un gol mundial absoluto para el Tottenham ante el Copenhague tras recoger el balón cerca de su PROPIO CAJA

MICKY VAN DE VEN anotó un gol en solitario bastante ridículo para Tottenham, que comenzó en el borde de su PROPIA área y lo vio correr 65 YARDAS.

El veloz holandés dejó al menos a CUATRO jugadores del Copenhague por muertos antes de realizar un impresionante zurdazo en la esquina.

Fue una reminiscencia del gran esfuerzo individual de Son Heung-min contra el Burnley en diciembre de 2019, que le valió el premio Puskas.

Van de Ven es conocido por su increíble ritmo, pero incluso para su velocidad fue excepcional.

Rodrigo Bentancur comenzó recuperándolo justo afuera del área de 18 yardas de los Spurs.

Pero después todo quedó en manos del central.

TARJETA DE CRÍA La estrella del Tottenham, Brennan Johnson, expulsada por entrada imprudente en el choque de Copenhague

Cogió el balón y corrió a velocidad vertiginosa por en medio de un Copenhague indefenso, que no tenía posibilidades de frenarle.

Van de Ven desaprovechó entonces la oportunidad de darle a Kolo Muani, que estaba completamente desmarcado, su primer gol con el Tottenham, ya que se fue solo y marcó con confianza el 3-0.

Quizás no debería sorprendernos tanto su toque final de cara a la portería porque esta temporada su SEXTO gol de la temporada de los Spurs, el doble que cualquiera de sus compañeros.

Brennan Johnson había marcado en el minuto 19, pero luego fue expulsado en la segunda mitad por una entrada grosera.

Wilson Odobert no dejó que la expulsión afectara a los locales y anotó el segundo, ante la brillantez de Van de Ven.

El suplente Joao Palhinha anotó el cuarto y Richarlison incluso tuvo tiempo de ver un penalti en el tiempo de descuento que se estrelló en el travesaño.