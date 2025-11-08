Mikel Arteta recurre a la IA para poner fin a la espera de 22 años del Arsenal por el título

MIKEL ARTETA cree que la Inteligencia Artificial puede impulsar la lucha por el título del Arsenal esta temporada.

El técnico de los Gunners, con seis puntos de ventaja en la cima de la Premier League, está utilizando IA para el análisis de jugadores e incluso tácticas.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Antes del viaje de mañana a Sunderland, Arteta dijo: “Es una herramienta súper poderosa si la usas de la manera correcta y haces las preguntas correctas.

“Ya se utiliza para muchas cosas y muchos procesos que pueden ayudar no sólo a un equipo sino también a una organización.

“Mejorará y nos dará una buena idea, o al menos cosas en las que pensar. No soy un experto, pero es una herramienta valiosa.

“Hemos desarrollado ciertas cosas que, en nuestra opinión, pueden ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y a evaluar lo que hacemos y lo que podemos mejorar.

FALTA PRINCIPAL Kobbie Mainoo no viaja con el equipo de Man Utd para los Spurs, pero el hijo del ícono sí CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código

“Y luego exploraremos su uso en muchas otras áreas del club.

“Me hace pensar. Puedes hacer cualquier pregunta. Si es confiable, seguro que nos puede ayudar”.

“Estamos tratando con seres humanos y ese es un aspecto que, hasta ahora, no puede reemplazar”.

Arteta también admitió que los analistas del club deben asegurarse de interpretar toda la información de la manera correcta.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

El español, de 43 años, añadió: “Con las estadísticas, se trata de ¿cómo las interpreto y qué tan fiables son? Puedes sentirte muy confundido, muy molesto, de inmediato.

“Pero estos datos no significan nada, porque hay que analizarlos. ¿Cuál es la metodología de eso?

“Y si no entiendes eso y simplemente miras los datos, entonces puedes tener un gran problema”.

Cuando se le preguntó si podría ser reemplazado por IA, Arteta se rió y dijo: “Desafortunadamente, eso no dependerá de mí. Pero nunca lo sabemos”.