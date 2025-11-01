Mire al hijo de Cristiano Ronaldo seguir los pasos de su padre con un gol para Portugal U16 mientras los fanáticos dicen que “está en el ADN”

El hijo de CRISTIANO RONALDO ha seguido sus pasos con un gol con la selección sub-16 de Portugal.

Cristiano Jr, de 15 años, tiene esperanzas de emular a su icónico padre en el mundo del fútbol y parece estar en camino de lograr cierto éxito.

El joven ya juega en la cantera de Al-Nassr mientras su padre protagoniza el primer equipo.

Cristiano Jr también ha recibido atención internacional, ya que ahora representa a la selección sub-16 de Portugal.

Anteriormente había jugado para la sub-15 y marcó dos goles en cuatro apariciones.

Desde entonces, el atacante ascendió y continuó con sus proezas goleadoras en la Copa Federaciones de Fútbol.

En el partido de Portugal contra la selección sub-16 de Gales rompió el empate en el minuto 41.

Cristiano Jr logró pasar a portería tras una gran carrera y superó al portero.

A los fanáticos les encantó el momento cuando reaccionaron en las redes sociales y muchos predijeron grandes cosas para el adolescente.

Uno publicó: “De tal palo, tal hijo. El legado continúa”.

Un segundo escribió: “Está en el ADN. No se puede enseñar eso”.

Un tercero comentó: “Ese niño va a llegar tan lejos como su padre. Ojalá pueda ganar el Mundial para Portugal”.

Un cuarto dijo: “Cabra en ciernes”.

Otro añadió: “La próxima gran novedad en el fútbol”.

El gol encaminó a Portugal hacia una gran victoria sobre Gales.

Rafael Cabral anotó un doblete para poner el 3-0 y darle al equipo un comienzo perfecto de torneo.

Cristiano Jr ha seguido a su padre por todo el mundo y jugó en las categorías inferiores de su club.

La carrera del extremo comenzó en 2021, cuando pasó un año con la Juventus antes de unirse al Mananchester United hasta la amarga partida de su padre a principios de 2023.