Mire el fracaso de Man Utd. Antony recibió una tarjeta roja directa por patear a su rival en la cara antes de parecer disculparse con los fanáticos.

El fracaso del MANCHESTER UNITED Antony fue expulsado por patear a un rival en la cara.

El extremo abandonó Old Trafford definitivamente este verano para hacer permanente su cesión al Real Betis.

Antony, de 25 años, pasó tres años como Red Devil después de su transferencia de £ 82 millones procedente del Ajax.

Nunca encontró consistencia en la Premier League ni con Erik ten Hag ni con Ruben Amorim.

Redescubrió su mejor forma durante una cesión en LaLiga, que convenció al Betis para traerlo a España de forma permanente.

El brasileño ha tenido un buen comienzo de temporada con cuatro goles y una asistencia en ocho partidos ligueros.

Sin embargo, ahora se enfrenta a una suspensión tras ser destituido ante el Girona.

Antony intentaba un remate con la cabeza cuando su bota dio en la cara de Joel Roca en el minuto 90.

La tarjeta roja fue blandida tras una revisión del VAR, que mostró al árbitro la repetición.

El 16 veces internacional brasileño pareció disculparse ante los aficionados tras la expulsión.

Fue fotografiado juntando las manos en un movimiento de oración hacia las gradas.

El partido acabó 1-1 en el Estadio de La Cartuja, lo que deja al Betis quinto en LaLiga.

La tarjeta roja de Antony le dejará fuera del Gran Derbi contra su archirrival Sevilla el 30 de noviembre.

Esto dejará al ex entrenador del Manchester City y West Ham, Manuel Pellegrini, rascándose la cabeza a la hora de seleccionar su equipo.

Es probable que el técnico chileno recurra a Abde Ezzalzouli para comenzar en lugar de Antony.

Es la cuarta tarjeta roja en la carrera de Antony, ya que anteriormente vio la roja jugando para Sao Paulo, Ajax y durante su cesión en el Betis.