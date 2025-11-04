Mire el momento en que la furiosa estrella del billar golpea la bola negra para finalizar el cuadro en el Campeonato Internacional

UNA estrella del SNOOKER GOLPEA la bola negra para finalizar un frame en el Campeonato Internacional.

Stephen Maguire se enfrentaba a Xu Si cuando claramente se sintió frustrado con su actuación en el noveno cuadro.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El entrenador escocés, de 44 años, estaba detrás del as chino en el cuadro 63-43 mientras buscaba cerrar el partido de la primera ronda.

Si había jugado algunos tiros importantes para aumentar su ventaja antes de fallar en el azul.

Maguire y su rival fallaron un par de tiros en el azul para llevar el marcador aún más lejos.

Un intento dejó a Maguire furioso cuando el azul chocó contra el blanco y lo envió al bolsillo del medio.

ALGO ES RON Ronnie O’Sullivan lucha con un problema importante al regresar al billar en China CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código

Pero antes de que cayera la bola blanca, Maguire decidió tirar la toalla y furiosamente abofeteado la bola negra para finalizar el cuadro.

No mostró ningún remordimiento por sus acciones mientras se alejaba y tomaba asiento al lado de la mesa.

Luego se pudo ver a Maguire calmándose y limpiando su señal con una franela de su mesa.

La concesión del marco llevó el marcador a 5-4 y Maguire aún necesitaba uno más para ganar el partido.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

En un décimo cuadro emocionante, Maguire finalmente se separó y ganó el partido a pesar de su frustración anterior.

Por otra parte, John Higgins derrotó a Oliver Lines por 6-2 y habló de lo satisfecho que está con su nivel de rendimiento en este momento.

Dijo: “Ollie ha tenido grandes resultados este año. Venció a Judd [Trump] en Arabia Saudita y venció a Mark Allen en Xi’an.

“Son dos de los mejores jugadores, así que estoy seguro de que no tenía mucho miedo por él.

“Pero hoy no jugó nada bien. Realmente tuvo problemas y yo simplemente recogí las piezas”.

“A medida que envejeces te afecta un poco más. Es la misma rutina de siempre. Vas a tener momentos difíciles para motivarte.

“Eso es comprensible. Cuando estás ahí afuera, te esfuerzas mucho por ganar. Mi juego está a un nivel decente, lo cual es bueno”.

Kyren Wilson también evitó una posible piel de plátano al vencer a David Lilley.