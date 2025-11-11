“Mis enemigos usaron a papá contra mí”, dice Eubank Jr mientras habla del día más brutal de la disputa que dejó a la leyenda “profundamente herida”.

Una nube OSCURA se cernía sobre Chris Eubank Jr mientras se preparaba para la pelea más importante de su carrera.

Su padre, el ex campeón mundial Chris Eubank Sr, no iba a estar allí para apoyarlo.

En cambio, su padre (y su ídolo), que lo había entrenado desde los 14 años, lo llamaba “desgracia”.

“Nunca estaré de tu lado”, dijo públicamente la leyenda del boxeo.

La pelea de abril contra Conor Benn, 35 años después del salvaje encuentro de sus padres, se produjo en el contexto de una disputa familiar de años que parecía más allá de la salvación.

En uno de los momentos deportivos más emblemáticos del año, la pareja finalmente se reunió pocas horas antes de que Eubank Jr, de 36 años, venciera a Benn por decisión unánime frente a más de 60.000 espectadores en el estadio Tottenham Hotspur en el norte de Londres.

Pero ahora, antes de su revancha este sábado, un nuevo documental revela las profundidades más oscuras de este distanciamiento: Chris Jr explica cómo sus enemigos “usaron” a su padre en su contra y lo obligaron a tomar una decisión que dejó a su padre “profundamente herido”.

Hablando de su guerra de palabras antes de la controvertida pelea de principios de este año, dice: “¿Le preocupaba que yo fuera a perder? ¿Le preocupaba que arruinara el legado que había creado? ¿Solo quería ser controvertido en ese momento?

“Estas son las razones por las que estaba tan en contra de esta pelea”.

La infancia de Chris Jr en Brighton fue cómoda gracias al éxito de su padre, pero él no sabía hasta qué punto.

“Los niños solían acercarse a mí, ‘Oh, tu papá es el boxeador famoso’. Yo dije que sí, pero realmente no sabía lo que eso significaba. No me permitieron ver sus peleas ni ir a sus peleas”, dijo.

“No fue hasta que tenía 10 u 11 años que fui a casa de un amigo a dormir, estaba revisando sus cintas VHS y mi viejo y Nigel Benn están en el frente de una de estas cintas.

“Lo introduje y esa fue mi introducción al mundo del boxeo y a lo que realmente hizo mi padre”.

Chris Jr estaba enganchado, pero su padre se oponía firmemente a que siguiera sus pasos.

Después de dos años de súplicas, cedió.

“Sigues llamando, tengo que abrir la puerta en algún momento”, advirtió Eubank padre.

“Pero estás caminando hacia el infierno”.

entrenamiento brutal

Chris Jr fue llevado al límite. Destacó, pero algo amenazó con arrastrarlo hacia abajo.

“Entrenaba todos los días con mi papá. Pero también estaba en una pandilla”, dijo.

“Estaba corriendo por las calles. Me arrestaron un par de veces; iba por el camino equivocado”.

A los 16 años se decidió que lo enviarían a vivir a Las Vegas, donde podría centrarse únicamente en el deporte.

Fue una decisión que cree que le salvó la vida.

“Si me quedara en Inglaterra, no estaría aquí”, dijo. “Estaría en la cárcel o muerto. Y eso no es una broma”.

Entrenado por su padre, Chris Jr anotó victoria tras victoria.

Se sentía invencible, pero después de su derrota de 2019 contra George Groves, algo tenía que cambiar.

Nunca fuiste un chico de fondo… Necesitaba ser yo mismo, ser mi propio hombre.

Chris Eubank Jr.

Las comparaciones con su padre lo habían seguido durante toda su carrera, y Chris Jr se preguntaba si alguna vez sería capaz de salir de su sombra.

“Tenía que asegurarme de seguir mi propio camino”, dijo.

“Le dije: ‘Escucha, ahora soy el jefe… eso no quiere decir que no te quiera en mi vida, pero en términos de mi carrera tengo que hacer esto por mi cuenta”.

Hablando con su padre sobre su distanciamiento por primera vez desde la pelea de abril, Chris Jr le dijo por qué lo despidió como entrenador.

“Mis enemigos te usaron contra mí. Se me hizo extremadamente difícil mentalmente luchar, sabiendo que podían seguir hurgando y presionando sobre ti”, dijo.

“Nunca fuiste un chico de segundo plano. Así fuiste durante toda mi vida. Necesitaba ser yo mismo, ser mi propio hombre.

Para Eubank padre, la medida se sintió como un cuchillo en la espalda.

“Renuncié a mi vida. Estuve ahí contigo todo el tiempo”, dijo.

“Me sentí herido, muy, muy, muy herido. Es algo muy cruel hacerle a un padre”.

angustia familiar

Luego, en 2021, ocurrió la tragedia.

El hijo de Eubank padre, Sebastián, fue encontrado muerto de un ataque cardíaco días antes de cumplir 30 años.

“Fue uno de los peores días de mi vida”, dijo Eubank Jr.

“Eso consumió a mi padre. Uno pensaría que algo así acercaría a una familia, pero fue todo lo contrario.

“Para él, el fallecimiento de mi hermano amplió la brecha. No pudo descubrir cómo lidiar con esa pérdida y seguir manteniendo una relación de trabajo con sus hijos”.

¿Me voy a parar en tu esquina? debes estar enojado

Chris Eubank

Para su pelea contra Conor Benn, Chris Jr iba a tener que deshidratarse para dar el peso.

Su padre, que ya estaba luchando contra la pérdida de un hijo, temía que fuera una sentencia de muerte.

Luego, cuando Chris Jr aplastó un huevo contra la cara de Conor Benn en una conferencia de prensa, burlándose de la afirmación de su rival de que había dado positivo en una prueba de drogas debido a la contaminación del huevo, Chris Sr arremetió.

“Yo no te enseñé eso”, dijo públicamente, pidiendo que se revoque la licencia de boxeo de su hijo.

“¿Voy a pararme en tu esquina? Debes estar enojado”, dijo. “Eres una vergüenza”.

En una conferencia de prensa posterior, Benn se burló de su oponente por el “dolor” de ganar peso.

“¿Qué es el dolor?”, respondió Chris Jr.

“Tengo un hermano de 31 años que está enterrado en el desierto de Dubai, eso es dolor.

“Mi propio padre, un hombre al que idolatraré toda mi vida, y no me habla. No hemos hablado en años y piensa que soy una vergüenza.

“Estas cosas son lo que es el dolor para mí”.

el amor de papa

Pero apenas 24 horas antes de la pelea, llegó un mensaje de texto de su padre al teléfono de Chris Jr.

“Pensé que no puedo lidiar con esto ahora”, dijo.

“Lo dejé. Casi no respondí. No lo hice durante un par de horas.

“Le dije: ‘No puedo escuchar ninguna negatividad. Has estado cagando sobre mí y la pelea; no puedo escuchar eso ahora, es la noche anterior a la pelea más grande de mi vida.

No tengo nada negativo que decir. quiero estar a tu lado

Chris Eubank

“Él dijo: ‘No, no tengo nada negativo que decir. Quiero estar a tu lado.

“Que él estuviera a mi lado, acompañándome hasta el ring, estando en mi esquina, definitivamente me dio ese impulso, ese pequeño porcentaje extra para entrar allí y hacer el trabajo.

La multitud estalló al verlos juntos de nuevo por fin, y hizo el trabajo que hizo.

Chris Jr defendió el legado de su padre, pero la batalla estaba lejos de terminar.

Chris Jr, que padecía una deshidratación grave, fue trasladado de urgencia al hospital y su padre temió lo peor.

“Estuve en el hospital con Junior durante dos noches y tres días. Vi dónde su vida estaba al límite”, dijo.

Incluso durmió en los pasillos del hospital para estar al lado de su hijo.

“¿Me esperaba eso?” dijo Chris Jr. “Para ser completamente honesto, no.

“Cuando vi eso, supe que todavía me ama. Sigue siendo mi papá”.

Su relación está en camino de repararse.

Chris Sr todavía está interesado en que su hijo se jubile, algo en lo que Chris Jr no está pensando todavía.

Pero Chris Jr tuvo buenas noticias para su padre, revelando que pronto será abuelo de gemelos.

“Quiero ser el tipo de padre al que mis hijos puedan acudir y hablar sobre cualquier cosa. No podría hacer eso con mi padre”, dijo.

“No necesito un entrenador, no necesito un mentor. Lo que quiero de ti como padre es amistad.

“Quiero poder ir al cine, ir a un evento o sentarme en un restaurante y hablar de cualquier cosa menos de boxeo. Sólo quiero un papá.

“Y sí, mi viejo, mi padre Chris Eubank Sr, estará allí al 100 por ciento para la revancha. ¿Cómo podría no hacerlo?”.

The Eubanks: Like Father, Like Son se transmite esta noche a las 9 p.m. en BBC Three e iPlayer