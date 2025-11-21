Momento tenso: James Wade mira fijamente a Mickey Mansell después de un gélido apretón de manos con su rival de dardos

JAMES WADE quedó atónito después de un gélido apretón de manos de Mickey Mansell luego de su victoria en la primera ronda de las Finales del Players Championship.

El pez gordo de Aldershot promedió 94,70 y produjo dos toneladas más de checkouts para superar al lanzador de Irlanda del Norte por 6-3 en Minehead.

Wade se acercó a Mansell al final, le ofreció una mano firme y esperó el contacto visual, pero el hombre de 52 años apenas lo reconoció, dejando desconcertado al 10 veces ganador de Majors.

Mansell, ex semifinalista de Grand Slam, es conocido por su estilo de juego lento y metódico, algo que Wade admitió que dificulta la tarea en el oche.

Dijo: “Es un trabajo duro. Si juega a un ritmo normal, es un juego bastante sencillo”.

“Mickey juega a un ritmo tan lento que mucha gente lucha contra eso, sabes que no soy el único.

“Le estreché la mano y le dije lo mejor y todo eso, pero él no me la devolvió. Simplemente estaba un poco desanimado para ser justo”.

Mansell tuiteó más tarde: “¡A veces, cuanto menos digas, mejor! ¡¡Y a veces la gente habla más con los pies!!”

A pesar del final incómodo, Wade sonrió cuando se le preguntó si el PDC había confirmado un premio de £ 1 millón para el ganador del Campeonato Mundial 2025/26.

El hondero de Aldershot, Wade, aún no ha levantado el Trofeo Sid Waddell en su carrera estelar, a pesar de haber alcanzado las semifinales cuatro veces en Alexandra Palace.

Añadió: “Recuerdo a Barry [Hearn] – estuvimos en Sudáfrica hace más de 15 años – y él dijo ‘Campeonato Mundial, £1 millón para el ganador’ y yo dije ‘Oh, está bien’, porque Barry cuenta muchas historias geniales.

“Hizo lo que quería y no creo que haya terminado todavía.

“Desafortunadamente, Barry no vivirá hasta los 150 años; si lo hiciera, ¡serían como £ 100 millones!

“Pero lo ha hecho increíble y no estoy engañando a nadie.

“Matchroom ha sido increíble, así que muchas gracias”.

Las grandes estrellas Rob Cross, Dave Chisnall y Jonny Clayton se estrellaron en la primera ronda de los Players.