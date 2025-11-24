Muere Claire Rothman: presidenta del Foro durante la dinastía ‘Showtime’ de los Lakers

Claire Rothman, una ejecutiva pionera de la industria del deporte y el entretenimiento indeleblemente ligada a Los Angeles Lakers durante su apogeo en la década de 1980, falleció.

Los familiares confirmaron que su muerte, el sábado, se debió a complicaciones de una caída. Ella tenía 97 años.

Como presidente y gerente general del “Fabulous Forum”, Rothman fue fundamental para traer músicos de renombre al lugar de Inglewood y tenía profundos vínculos con los Lakers cuando era el hogar del equipo durante la era “Showtime”, cuando los Lakers ganaron cinco campeonatos en una década.

Jeanie Buss, hija del ex propietario de los Lakers, Jerry Buss, quien después de la reciente venta del equipo actúa como su gobernador en las reuniones de la NBA, lamentó la pérdida de Rothman, una mujer que, según ella, marcó su carrera.

“Claire allanó el camino para las mujeres que trabajan en el entretenimiento en vivo. Era tenaz, creativa e indomable. Mi padre siempre la describió como la MVP que defendió el Fabulous Forum como el concierto de la costa oeste rival del legendario Madison Square Garden”, dijo Buss el domingo por la noche.

Claire Rothman, derecha, y Jeanie Buss. (Linda Rambis)

“Para mí, personalmente, ella fue una mentora y una guía, que me ayudó a aprender y navegar en una industria que nunca había estado muy abierta a las mujeres en puestos de liderazgo”, dijo Buss. “Aprendí muchísimo de ella como ejecutiva y la considero una de las mayores influencias en mi vida”.

Rothman, contratado en 1975 por el propietario de los Lakers, Jack Kent Cooke, se convirtió en el vivaz presidente y director general del Foro durante un momento crucial en la historia de los Lakers. Se la veía con frecuencia por la ciudad usando los numerosos anillos de campeonato que ganó el equipo durante su mandato. Rothman fue un personaje destacado en la serie de HBO “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”, interpretada por la actriz Gaby Hoffmann.

“Quiero decir, ella rompió barreras que la gente nunca pensó que se romperían y pateó traseros y fue notoria y conocida en su línea de trabajo por ser esa chica”, dijo Rebecca Bertuch, escritora del programa, a The Times en 2022.

Rothman ha sido reconocida por su papel en el deporte profesional en una época en la que las mujeres no eran algo común o eran mal tratadas.

“No estoy exactamente callado”, se cita a Rothman durante un discurso en un perfil de 1985 en The Times. “Soy la única mujer en los Estados Unidos que dirige un importante estadio deportivo. Tengo una variedad de deberes. Reservo el edificio. Programo los deportes. La taquilla responde ante mí, todo el personal responde ante mí y por la noche hago de anfitriona”.

Trajo al Foro a artistas de renombre como Prince y desarrolló relaciones con artistas como Linda Ronstadt, Neil Diamond y Lionel Richie.

“Muchos administradores de edificios no conocen a artistas en toda su vida”, dijo a The Times Larry Vallon, entonces vicepresidente del Anfiteatro Universal, en 1985. “En el caso de Claire, los artistas hacen todo lo posible para conocerla. Tiene una reputación increíble en la industria”.

Fue una posición notable para una mujer cuya familia tuvo orígenes humildes en este país.

La familia de Rothman huyó de los pogromos rumanos contra el pueblo judío a principios del siglo XX y emigró a Filadelfia, según Magda Peck, prima de la madre de Rothman.

“Lo que recuerdo de Claire es lo importante que era la familia para ella y lo unida que era a mi madre y a los otros primos”, dijo Peck. “Había algo en modelar cómo las mujeres se apoyan unas a otras, cómo los primos están ahí para apoyarse unos a otros a través de generaciones”.

Peck, un experto en salud pública, vio a Rothman por última vez hace un par de semanas.

“Ella dijo: ‘Prométeme que estarás cerca de los primos’”, dijo Peck. “Antes de ser famosa, antes de ser la madre de la familia Lakers, [she prioritized] el valor de la familia extensa”.

Rothman murió en Las Vegas, donde se había mudado después de dejar el sur de California. Le sobreviven un hijo, una hija y varios nietos y bisnietos.