Muere Kenny Easley, uno de los defensores más dominantes de la historia del fútbol, ​​a los 66 años

En un vuelo a Houston para jugar su primer partido de fútbol universitario, a Kenny Easley le dijeron que dividiría su tiempo como safety libre con un compañero veterano de UCLA.

“Eso es lo que pasó”, dijo Easley a The Times en 2017, contando la historia 40 años después. “Michael Coulter comenzó el juego y jugó los dos primeros cuartos, yo jugué los dos segundos y Michael nunca volvió a jugar”.

Tal era el dominio de un jugador que sería llamado The Enforcer por la forma en que imponía su voluntad a sus oponentes universitarios y de la NFL. Easley terminó esa primera temporada con nueve intercepciones y 93 tacleadas, récords escolares para un verdadero estudiante de primer año, y apenas estaba comenzando a convertirse en el primer jugador en la historia de Pac-10 en ser seleccionado para el primer equipo de la conferencia en las cuatro temporadas.

Easley, uno de los jugadores más venerados en la historia de la escuela, murió el viernes por causas no especificadas, anunció la escuela. Tenía 66 años. Easley había luchado durante mucho tiempo contra problemas renales que obligaron al cinco veces seleccionado al Pro Bowl a retirarse prematuramente en 1987 después de pasar sus siete temporadas en la NFL con los Seattle Seahawks.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la leyenda de los Seahawks, Kenny Easley”, dijo el equipo en un comunicado. “Kenny encarnó lo que significaba ser un Seahawk a través de su liderazgo, dureza, intensidad y valentía. Su naturaleza intimidante y su gracia atlética lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Gran parte de esa determinación se forjó gracias a un juego infantil que Easley llamó piel de cerdo con dinamita. Un grupo de niños se reunía en los campos deportivos de Chesapeake, Virginia, la ciudad natal de Easley, y se lanzaba una pelota de fútbol al aire.

El safety Kenny Easley también devolvió despejes para UCLA. (Cortesía de Atletismo de UCLA)

Quien lo atrapaba salía corriendo y todos los demás intentaban atraparlo hasta que el portador de la pelota se encontraba irremediablemente rodeado, lo que lo obligaba a lanzar la pelota nuevamente al aire, donde el juego se ganó su apodo de dinamita. El juego duraba horas hasta que todos quedaban magullados y exhaustos.

Easley, uno de los mejores prospectos del país después de la escuela secundaria, parecía destinado a Michigan y les dijo a todos que iba a jugar para los Wolverines. Pero el día del anuncio de su universidad, Easley soltó que iba a tocar para UCLA, su otro finalista, durante una ceremonia en el auditorio de su escuela secundaria.

“Así, sin más, el proverbial genio salió de la botella y quedó grabado en vídeo que iré a UCLA”, recordaría Easley muchos años después. Sospechaba que había cambiado de opinión porque los Bruins habían dicho desde el principio que lo estaban reclutando para jugar como profundo libre, mientras que Michigan lo quería como mariscal de campo, su otro puesto en la escuela secundaria.

Easley anotó 19 intercepciones durante cuatro temporadas universitarias, lo que sigue siendo un récord escolar. Después de haber realizado 13 intercepciones durante sus primeras dos temporadas, Easley desarrolló una explicación rápida de por qué no podía mantener ese ritmo.

“No lanzaron el balón por el medio”, dijo sobre los mariscales de campo contrarios. “Si estuviera jugando contra Kenny Easley, tampoco lanzaría el balón por el medio”.

Easley también devolvió los despejes y fue un bateador exigente, registrando 105 tacleadas durante su temporada senior en 1980. Terminaría noveno en la votación para el Trofeo Heisman ese año. Las 374 tacleadas de su carrera siguen siendo la quinta mayor cantidad en la historia de UCLA y se convirtió en el segundo jugador de la escuela en ganar tres veces los honores All-American por consenso, uniéndose al apoyador Jerry Robinson.

“Kenny Easley fue la persona más competitiva que he conocido en mi vida”, escribió Robinson en un correo electrónico a The Times. “No importa lo que estuviera haciendo, ya fuera deportes o la vida, ¡estaba en esto para ganarlo! Ya fuera fútbol, ​​baloncesto, juegos de softbol, ​​jugar a las cartas, zambullirse en la piscina o golf, en todo lo que hacía quería ser el mejor en eso. Y era el mejor en eso. Era el mejor atleta completo con el que jamás haya jugado. QEPD ‘Force 5′”.

Los Seahawks seleccionaron a Easley con la cuarta selección en el draft de 1981, y realizó 32 intercepciones en siete temporadas. Pero su tiempo con la franquicia terminó amargamente después de que acusó al equipo de proporcionarle medicamentos que le provocaron problemas renales. Posteriormente, las partes resolverían sus diferencias. Easley fue nombrado uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la franquicia.

Elegido para los salones de la fama del fútbol universitario y profesional, la UCLA retiró la camiseta número 5 de Easley en 1991 y también fue consagrado en el salón de la fama del atletismo de la escuela.