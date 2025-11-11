Muere la ex estrella de los Lions que tocó en la primera gira después de la Segunda Guerra Mundial mientras llegan los tributos

El mundo del rugby está de luto después de que la ex estrella de los Lions, Mick Lane, muriera a la edad de 99 años.

Lane era el miembro superviviente de mayor edad de los Leones británicos e irlandeses.

Falleció pacíficamente en su casa el domingo 9 de noviembre en Cork.

Wing Lane fue el León número 329 y jugó 11 veces, anotando cinco intentos.

Fue el único miembro superviviente de la primera gira de los Leones después de la Segunda Guerra Mundial, que visitó Nueva Zelanda y Australia en 1950.

Lane, exjugador de la University College Cork (UCC) y estudiante de ingeniería civil, también fue internacional en 17 ocasiones con Irlanda.

Hizo su debut internacional con Irlanda en 1947, ganando la Triple Corona durante una carrera de seis años en verde.

Después de haber aparecido en dos pruebas, una contra Australia y otra contra los All Blacks, dos de sus cinco intentos de los Lions llegaron en la victoria de los Lions por 29-6 sobre el condado de Ashburton-North Otago.

Lane, que también era tío del León #582 y compañero internacional irlandés Michael Kiernan, fue incluido en el Salón de la Fama de los Escritores de Rugby de Irlanda en 2011.

Le sobreviven sus hijos Joe y Martin y sus hijas Margaret, Liz, Eleanor y Adrienne.

Su misa fúnebre tendrá lugar el 14 de noviembre a las 11 a. m. en la Iglesia de la Presencia Real, Curraheen Road, Cork.

Mientras tanto, la UCC ha anunciado que lo honrarán en su Colors Lunch anual antes del partido de la División 1B de la AIL contra la Queen’s University de Belfast al día siguiente.

Los homenajes llegaron a la fallecida leyenda de los Leones.

La página de redes sociales de los Leones Británicos e Irlandeses decía: “Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Mick Lane, quien murió a la edad de 99 años… Descanse en paz”.

Dolphin RFC dijo en un comunicado: “Con profundo pesar nos enteramos de la muerte de nuestro ex miembro, Mick Lane”.

Un fan en las redes sociales dijo: “RIP Mick”.

Un segundo dijo: “La herencia del rugby se basa en personas como él. Que descanse tranquilo”.